В Євпаторії та Сімферополі в Криму пролунали вибухи, є влучання (фото, відео)

Окупаційна влада заявляє про нібито перехоплення ракет та про те, що влучань у Євпаторії та околицях немає.

В окупованому Криму в районі міста Євпаторія близько 16 години дня 4 січня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Незадового до цього на окупованому півострові було оголошено повітряну тривогу, а пабліки повідомили про авіацію ЗСУ в Миколаївській області.

"Є пуски ворожих ракет вже на Захід від Криму. Працюватиме ППО", — йшлося в повідомленні.

Вже за кілька хвилин стали повідомляти про роботу ППО.

"Євпаторія працює ППО. Є перехоплення ворожих ракет у районі Євпаторії — збиття двох об'єктів. Є ще пуски. Влучань у Євпаторії та околиці немає", — пишуть телеграм-канал "Евпаторія ЧП".

В телеграм-каналі "Крымский ветер" проінформували з посиланням на підписників, що були влучання поблизу Севастополя та у Євпаторії.

"У Євпаторії вибух в районі Червоної гірки. Вибух у Севастополі. У Севастополі поряд з бухтою стріляють "панцирі". 5 хвилин тому 2 прильоти в районі бухти, повідомляють наші підписники", — повідомляє "Крымский ветер".

Місцеві жителі в коментарях в мережі повідомляють про гучні вибухи.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв закликав жителів окупованого півострова перебувати в укриттях і проінформував про успішну роботу ППО.

"Якщо побачите дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти – це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним. Військові відбивають атаку. За попередньою інформацією, вже збито кілька повітряних цілей. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури", — повідомив Развожаєв.

Він закликав не знімати роботу ППО і зберігати спокій та дотримуватись заходів безпеки.

"Військові ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей. На Глухова потрапив уламок у будинок. Попередньо один постраждалий. Частина уламків від повітряних цілей впала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхиних висот. Рятувальні служби виїхали на місце", — проінформував Развожаєв.

Нагадаємо, що на узбережжі Криму виявили морський дрон з вибухівкою. За інформацією російських медіа, у морському безпілотному катері може бути 500 кілограмів вибухівки.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня у соцмережах повідомляли, що на тимчасово окупованому півострові місцеві мешканці виявили морський дрон ЗСУ з вибухівкою. Його помітили за чотири кілометри від приватних будинків.