"Величезне навантаження": до Харкова за час війни переїхали близько 500 тисяч ВПО, — Верещук

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міжнародні партнери мають зважати на той факт, що переселенці в Харкові не тільки все втратили через війну, а й живуть під постійними обстрілами.

Станом на початок 2024 року в Харкові проживає близько 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що може створювати додаткове навантаження на місто. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телеканала "Ми-Україна" 4 січня.

За її словами, до обласного центру здебільшого переїхали жителі Харківської області, які не бажали залишати межі рідного регіону. Відповідно, населення Харкова сильно збільшилося.

"Це величезне навантаження: з одного боку Харків став містом мільйонником, а з іншого — надалі потерпає від обстрілів. І я завжди прошу всіх міжнародників це враховувати, ВПО в Ужгороді та Львові — звісно потребують допомоги, але ВПО в Харкові мало того, що все втратили, живуть у гуртожитках та ще й під такими щоденними обстрілами", — заявила Ірина Верещук.

Окремо в ефірі було порушено тему виплат для переселенців. У 2023 році держава виділила для внутрішньо переміщених осіб 74 мільярди гривень. Це друга за розмірами програма після виплат для військових та все йде в українську економіку і працює на країну.

"Виплати ВПО — це пусковий механізм нашої економіки. Люди не вивезли в офшори ці гроші, вони не поклали їх на депозити. Вони купили найнеобхідніше: хліб, медикаменти, одяг і це все пішло в економіку держави", — продовжила Ірина Верещук.

Нагадаємо, 3 січня повідомлялося, що 2 мільйони українських переселенців можуть залишитися без виплат, але все може залишитися на своїх місцях. За словами Ірини Верещук, президент і прем'єр-міністр не підтримують ідею скасування виплат. Наразі держава переконує партерів не зменшувати фінансову підтримку.