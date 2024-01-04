Співробітники штабу Байдена вимагають від Білого дому припинення вогню в Газі, – ЗМІ

Стажери Білого дому, як повідомили журналісти, також надіслали листа американському президенту, а співробітники Капітолійського пагорба відправили подібні звернення своїм керівникам.

Співробітники передвиборчого штабу президента США Джо Байдена вимагають від Білого дому домогтися припинення вогню в Газі. Про це повідомляє Politico.

У листі 17 людей прямо закликали керівника американської держави домогтися постійного припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС. Вони також закликали президента припинити безумовну військову допомогу Ізраїлю та виступили за деескалацію в регіоні, включаючи звільнення заручників.

"Співучасть у смерті понад 20 000 палестинців, 8 200 з яких це діти, просто не може бути виправдана", — йдеться у зверненні.

Лист журналісти видання назвали останнім прикладом внутрішніх розбіжностей не лише всередині Демократичної партії, але й у намірах реагувати на конфлікт. З осені шквал листів протесту — часто написаних без імен — закликав президента підтримати припинення вогню. У листопаді 500 політичних призначенців і співробітників 40 державних установ анонімно підписали один лист, а інший документ містив імена понад 500 учасників президентської кампанії Байдена 2020 року.

Стажери Білого дому також надіслали листа президенту, а співробітники Капітолійського пагорба також надіслали подібні листи своїм керівникам. Прихильники Байдена підняли питання щодо правдивості цих цифр, зазначивши, що анонімність унеможливлює їх підтвердження. Співробітники, яким було надано анонімність, сказали, що вони були вмотивовані організувати свій лист через почуття моральної відповідальності.

Позов Південної Африки до Міжнародного суду ООН

Південна Африка подала позов до Міжнародного суду ООН, у якому йдеться про те, що Ізраїль порушив свої зобов’язання згідно з Конвенцією стосовно запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року, реалізуючи план боротьби проти палестинського угруповання ХАМАС, яке діє на території Гази.

У заяві вказано, що Ізраїль не дотримується норм та своїх зобов'язань за договором. Угода підписана після Голокосту, який визнає злочином спробу знищити народ цілком або частково.

Африканська країна звернулася до судової інстанції з проханням прийняти тимчасові або короткострокові заходи. Вони мають бути направлені зобов’язати Ізраїль припинити військову кампанію в Газі.

Дата слухання наразі ще не призначена.

Державний департамент США відреагував на позов. Речник Метью Міллер заявив, що не бачить з боку Ізраїлю ознак геноциду в Газі. З його слів, Вашингтон завжди були прихильним розв’язання гуманітарної ситуації у Газі.

Нагадаємо, 3 січня видання Times of Israel повідомило, що Ізраїль веде перемовини з Конго та іншими країнами про міграцію з Гази. За словами журналістів, коаліція прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу проводить секретні переговори з Конго та іншими країнами, щоб вони прийняли мігрантів із Гази.