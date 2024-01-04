У китайське місто залетів боєприпас: Пекін надіслав заяву М'янмі (відео)

У китайському місті Наньсань постраждали п'ятеро людей. На опублікованих кадрах місцеві жителі надають допомогу пораненим і оглядають завали.

На кадрах, опублікованих у соцмережах Китаю цього тижня, судячи з усього, зафіксовано вибух боєприпасу, який випадково залетів на міську територію. Випадок стався на тлі інтенсивних боїв по інший бік південного кордону. Про це повідомляє Newsweek.

Напередодні, 3 грудня, постраждали п'ятеро жителів міста Наньсань у провінції Юньнань, недалеко від кордону з М'янмою. Бойовий снаряд, випущений під час тривалого конфлікту між військовою хунтою М'янми та повстанськими силами, впав на території Китаю. Про це пишуть державні ЗМІ.

Вибух снаряда в Китаї

На популярній платформі мікроблогів Weibo (китайський аналог Х) викладено відео камер спостереження, які зафіксували вибух біля тротуару поруч із деревами та припаркованими автомобілями. На інших кадрах місцеві жителі надають допомогу пораненим і оглядають завали в цьому районі.

П'ятьох постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, повідомило урядове видання Global Times із посиланням на слова місцевої влади.

Вибух у Китаї, карта

У четвер, 4 грудня, китайське керівництво висловило рішучий протест і закликало до негайного припинення вогню і захисту своїх громадян.

Представник китайського МЗС Ван Веньбінь заявив, що Пекін "шкодує про постраждалих у Китаї, що було спричинено конфліктом, і вже надіслав серйозні заяви сторонам".

Наслідки вибуху в китайському місті

Минулого місяця Пекін оголосив, що виступає як посередник і закликає до припинення вогню між урядом М'янми та збройними групами етнічних меншин, що діють у північній частині штату Шан.

В ООН заявили про серйозну гуманітарну кризу в М'янмі. За оцінками за грудень, понад 660 000 осіб були змушені покинути свої будинки після активізації бойових дій у жовтні. Загальна кількість переміщених осіб по всій країні досягла 2,6 млн — рекорд в історії країни.

Нагадаємо, що, за оцінками WSJ, РФ і Китай випереджають Захід, який зіткнувся з гострою нестачею зброї.

Також повідомлялося, що Наєв пояснив, на скільки масованих ударів РФ в України ще залишається ракет.