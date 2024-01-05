Утилізація ракет ATACMS у США: у Пентагоні роз'яснили ситуацію (відео)

Речник американського оборонного відомства Патрік Райдер відреагував на заяви журналістів про можливе знищення ракет ATACMS із вичерпаним терміном придатності.

Інформація про те, що у Сполучених Штатах Америки збираються утилізувати ракети ATACMS, не відповідає дійсності. Про це сказав речник Міноборони США Патрік Райдер під час брифінгу 4 січня.

Журналіст попросив у представника Пентагону прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що в США нібито збираються знищити певну кількість ракет ATACMS з вичерпаним терміном придатності. В оборонному відомстві спростували ці дані.

"Так, я бачив ці повідомлення в пресі. Ми перевірили це і виявили, що це неправда. Ці повідомлення є неправдивими", — відповів Патрік Райдер.

Брифінг Патріка Райдера 4 січня

Утилізація ракет ATACMS: що відомо

Нагадаємо, 3 січня видання Newsweek із посиланням на військових експертів повідомило, що сотні ракет ATACMS, які є "відмінною легальною касетною зброєю з точним наведенням", планують знищити за "значний" рахунок американських платників податків.

Колишній радник генерала Валерія Залужного Деніел Райс сказав у коментарі виданню, що згадані ракети можна передати Україні і "дуже ефективно" використовувати проти російських окупантів.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що термін придатності таких ракет уже закінчується, проте вони ще в придатному для використання стані і "могли б використовуватися в широкому спектрі завдань".