Нових пакетів допомоги для України не буде: Пентагон ще має $4,2 мільярда, але є нюанс

У Міноборони США заявили, що фактично у них закінчилися гроші на підтримку України. Також речник Пет Райдер прокоментував чутки про прострочені ATACMS, які замість передачі ЗСУ вирішили знищити.

У Міністерства оборони США вже закінчилися гроші на допомогу Україні. Про це 4 січня під час брифінгу заявив речник Пентагона генерал-майор Пет Райдер.

Він пояснив, що американське Міноборони більше не має коштів для поповнення, тож оголошення нових пакетів допомоги для України очікувати не варто. Пентагон продовжує "тісно співпрацювати" з Конгресом США, щоб там ухвалили додаткове фінансування за президентською програмою (PDA).

"Наразі ми маємо приблизно 4,2 мільярда доларів на відновлені повноваження, але знову ж таки, кошти для поповнення витрачено", — наголосив Райдер.

Прессекретар Пентагона уточнив, що відомство не може витрачати гроші без можливості їх поповнення. Він підкреслив, що міністерству потрібен додатковий документ від Конгресу.

"Ми маємо повноваження витрачати з наявних коштів, але не маємо можливості поповнювати запаси, забираючи гроші або вилучаючи речі з нашого арсеналу", — уточнив Райдер.

Він підтвердив, що на практиці це означає, що гроші у Міноборони США закінчилися.

Прострочені ATACMS: відповідь Пентагона

Журналісти нагадали генерал-майору про матеріал у ЗМІ, в якому розповідається про ATACMS, термін дії яких нібито закінчився. Повідомлялось, що замість передачі їх Україні ракети вирішили знищити.

"Так, я бачив ці повідомлення в пресі. Ми перевірили це, і це неправда. Ці звіти неправдиві", — відповів Райдер.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що США можуть утилізувати сотні ракет ATACMS, і це обійдеться американським платникам податків у круглу суму.

Екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Годжес розповів, чого чекати від ЗСУ у 2024 році. Він спрогнозував, що захисники потребуватимуть далекобійних ракет ATACMS і Taurus.