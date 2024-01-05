Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки на блокпостах: відповідь адвоката

Юрист Роман Лихачов пояснив, що співробітники військкоматів не мають зупиняти машини, але під час воєнного стану закон їм це дозволяє. Проте питання полягає у тому, як повістка була заповнена та вручена.

В містах України через війну встановлені блокпости, на яких окрім перевірки документів можуть і роздавати повістки. Адвокат приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов у коментарі NV відповів, чи такі дії є законними.

Чи дозволяє закон вручати повістки на блокпостах?

Юрист пояснив, що повістки можуть вручати у будь-якому громадському місці. Окрім того, сповіщення від ТЦК не можна оскаржити через суд.

"Вже є рішення Верховного суду, в якому прописано те, що саму по собі повістку оскаржити не можна. Повістка — це лише засіб оповіщення особи про те, що йому необхідно з’явитися до відповідного ТЦК", — сказав Лихачов.

Отже, роздача повісток на блокпостах — цілком законна.

Чи може повістка бути незаповненою?

Адвокат наголосив, що головне питання в тому, як саме повістка була виписана та вручена.

"Не всі особи можуть мати купу пустих бланків і заповнювати їх на місці, коли мають початковий підпис начальника ТЦК. Це не зовсім законно, бо начальник ТЦК не може пусті бланки штампувати й ставити підпис під ними", — зазначив він.

Повістка, яка запрошує людину для уточнення військово-облікових даних, має вручатися заповненою.

Якщо це не так, можна не йти у військкомат?

Якщо людина отримала повістку від ТЦК, вона зобов’язана завітати у військкомат в зазначений час. Якщо документ буде проігнорований, на порушника складається адміністративний протокол.

"Підстав для того, щоб не отримувати повістки, немає. Більш того, і на місці можуть складати протокол щодо порушення військового обліку. Для того, щоб, скажімо так, менше резонансу створювати, я завжди раджу отримувати повістки, але висновки щодо їхньої правомірності робити вже надалі з юристами", — підкреслив юрист.

Більш того, з його слів, ніде не прописано, що протокол мають складати в стінах ТЦК. Тобто його можуть виписати на людину і посеред вулиці.

"Якщо є причини, що заважають складанню адміністративного протоколу на місці, то працівники ТЦК можуть це використовувати для того, щоб з особою приїхати в ТЦК для складання адміністративного протоколу, якщо особа щось порушила. Скажімо так, це додаткові моменти, які ми бачимо в різних сюжетах про те, що осіб доставляють в ТЦК", — пояснив Лихачов.

Однак закон регулює коло тих, хто має повноваження цей протокол виписувати. Зокрема, йдеться про начальника ТЦК та визначену його наказом особу. Поліціянти робити це не можуть.

Чи можуть працівники ТЦК зупиняти машини?

Працівники військкоматів не мають повноважень зупиняти транспортні засоби. Проте у воєнний час таке право мають представники Збройних сил — для перевірки. ТЦК же належать до структури ЗСУ.

Тобто юридично нині, під час дії воєнного стану, співробітники ТЦК все ж можуть зупиняти машини. Якщо на місці також присутні поліціянти, адвокат порадив просити їх вмикати бодікамери. Це дозволить зафіксувати можливі порушення з боку представників військкомату.

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