Нічні удари ЗСУ по Криму: загинули військові ЗС РФ, серед жертв є офіцери, — соцмережі

За даними медіа, ЗСУ вдалося влучити ракетами у військові об’єкти ЗС РФ на території Криму. Повідомляється, що загинули понад два десятки окупантів, в тому числі офіцери та спецпризначенці.

Ввечері 4 січня та вночі на 5 січня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У медіа "Кремлевская табакерка" оприлюднили нові деталі удару.

"Ми уточнили у семи джерел у Генштабі та Міноборони, що ж насправді сталося у Криму у четвер, 4 січня. Повідомляємо вам інформацію, яку нам вдалося підтвердити та перевірити", — зазначено в пості.

У медіа проінформували, що Крим атакували 10 ракет, і збити російській ППО вдалося лише 7 з них.

"Постраждали військові об'єкти у Сакському районі та неподалік Севастополя. Які саме це об'єкти, ми не говоритимемо, щоб не давати інформацію ворогові", — зазначили автори контенту.

Внаслідок ударів на двох об’єктах загинули 23 військові. П’ятеро з них — це "високопоставлені офіцери".

"Також серед загиблих — не менше ніж 9 спецпризначенців", — передали в медіа.

Окрім того, Росія втратила в результаті атаки декілька елементів ППО та РЕБ. Тепер у ЗС РФ припускають, що нові атаки не змусять довго на себе чекати через ослаблену протиповітряну оборону. Військові та представники окупаційної влади півострова вже звернулись до Москви щодо "термінового посилення ППО".

Пост медіа "Кремлевская табакерка" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 4 січня у захопленому Росією Криму пролунав сигнал повітряної тривоги. Вибухи лунали одразу в декількох районах, у Міноборони РФ заявляли про успішно відбиту атаку 10 ракет. Усі БПЛА окупанти теж нібито збили.

Вночі на 5 січня Крим знову атакували безпілотники. У МО Росії заявили, що сили ППО знищити та перехопили 36 українських БПЛА.