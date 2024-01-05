Нічні удари ЗСУ по Криму: загинули військові ЗС РФ, серед жертв є офіцери, — соцмережі
За даними медіа, ЗСУ вдалося влучити ракетами у військові об’єкти ЗС РФ на території Криму. Повідомляється, що загинули понад два десятки окупантів, в тому числі офіцери та спецпризначенці.
Ввечері 4 січня та вночі на 5 січня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У медіа "Кремлевская табакерка" оприлюднили нові деталі удару.
"Ми уточнили у семи джерел у Генштабі та Міноборони, що ж насправді сталося у Криму у четвер, 4 січня. Повідомляємо вам інформацію, яку нам вдалося підтвердити та перевірити", — зазначено в пості.
У медіа проінформували, що Крим атакували 10 ракет, і збити російській ППО вдалося лише 7 з них.
"Постраждали військові об'єкти у Сакському районі та неподалік Севастополя. Які саме це об'єкти, ми не говоритимемо, щоб не давати інформацію ворогові", — зазначили автори контенту.
Внаслідок ударів на двох об’єктах загинули 23 військові. П’ятеро з них — це "високопоставлені офіцери".
"Також серед загиблих — не менше ніж 9 спецпризначенців", — передали в медіа.
Окрім того, Росія втратила в результаті атаки декілька елементів ППО та РЕБ. Тепер у ЗС РФ припускають, що нові атаки не змусять довго на себе чекати через ослаблену протиповітряну оборону. Військові та представники окупаційної влади півострова вже звернулись до Москви щодо "термінового посилення ППО".
Нагадаємо, 4 січня у захопленому Росією Криму пролунав сигнал повітряної тривоги. Вибухи лунали одразу в декількох районах, у Міноборони РФ заявляли про успішно відбиту атаку 10 ракет. Усі БПЛА окупанти теж нібито збили.
Вночі на 5 січня Крим знову атакували безпілотники. У МО Росії заявили, що сили ППО знищити та перехопили 36 українських БПЛА.