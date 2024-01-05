Ночные удары ВСУ по Крыму: погибли военные ВС РФ, среди жертв есть офицеры, — соцсети

По данным медиа, ВСУ удалось попасть ракетами в военные объекты ВС РФ на территории Крыма. Сообщается, что погибли более двух десятков оккупантов, в том числе офицеры и спецназовцы.

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Вечером 4 января и ночью на 5 января во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В медиа "Кремлевская табакерка" обнародовали новые детали удара.

"Мы уточнили у семи источников в Генштабе и Минобороны, что же на самом деле произошло в Крыму в четверг, 4 января. Сообщаем вам информацию, которую нам удалось подтвердить и проверить", — говорится в посте.

В медиа проинформировали, что Крым атаковали 10 ракет, и сбить российской ПВО удалось лишь 7 из них.

"Пострадали военные объекты в Сакском районе и недалеко от Севастополя. Какие именно это объекты, мы не будем говорить, чтобы не давать информацию врагу", — отметили авторы контента.

В результате ударов на двух объектах погибли 23 военных. Пятеро из них — это "высокопоставленные офицеры".

"Также среди погибших — не менее 9 спецназовцев", — передали в медиа.

Кроме того, Россия потеряла в результате атаки несколько элементов ПВО и РЭБ. Теперь в ВС РФ предполагают, что новые атаки не заставят долго себя ждать из-за ослабленной противовоздушной обороны. Военные и представители оккупационной власти полуострова уже обратились к Москве относительно "срочного усиления ПВО".

Пост медиа "Кремлевская табакерка" Фото: Скриншот

Напомним, 4 января в захваченном Россией Крыму прозвучал сигнал воздушной тревоги. Взрывы раздавались сразу в нескольких районах, в Минобороны РФ заявляли об успешно отраженной атаке 10 ракет. Все БПЛА оккупанты тоже якобы сбили.

Ночью на 5 января Крым снова атаковали беспилотники. В МО России заявили, что силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА.