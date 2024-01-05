Атака на військову частину РФ у Криму: в "Атеш" розповіли про втрати ворога

Сили оборони атакували військову частину РФ у Криму за наводкою українського підпілля. В результаті удару було ліквідовано російського полковника.

У четвер, 4 січня, українські військові завдали удару по військовій частині Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму, в результаті чого ворог зазнав втрат. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпаторії, по якій вчора завдали ракетного удару, та передали інформацію СОУ", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що в результаті атаки було уражено пункт управління, що відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем та координацію протиповітряної оборони по всьому півострову. Крім цього, було уражено глибинний бункер, внаслідок чого було декілька 200-х та 300-х.

"Можемо з упевненістю говорити, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернятиме українську землю своєю присутністю (200)", — наголосили в "Атеш".

Крім цього, у Євпаторії "придушена" ППО, зокрема вона більше не перебуватиме в "ураженій частині" селища Уютне, що біля Євпаторії. За інформацією підпілля, вцілілі засоби ворог перекидає на аеродром "Бельбек".

"Хочемо ще раз подякувати нашим агентам та всім жителям Євпаторії, які нам допомагали. Цей успіх ще раз підтверджує тезу, що навіть найменша (на перший погляд) допомога може виявитися вирішальною", — наголосили партизани.

Українське підпілля зауважило, що вже передало ЗСУ безліч даних про військові об'єкти ЗС РФ на всіх тимчасово окупованих територіях України, та додало, що удари по противнику не припиняться доти, доки останній окупант не покине українські території.

Ракетна атака на військову частину в Криму

4 січня місцеві жителі Євпаторії в Криму чули звуки вибухів. Пізніше стало відомо, що українські військові завдали удару по військовій частині ЗС РФ за наводкою партизанського руху "Атеш". За інформацією СтратКому ЗСУ, у результаті ракетної атаки було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Нагадаємо, ввечері 4 січня у деяких регіонах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Крім цього, системи ППО начебто працювали у Новоросійську (РФ), що за 400 кілометрів (по прямій) від підконтрольної Україні території.