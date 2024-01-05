Нагадує дуршлаг: Сили оборони виявили слабкі місця ППО РФ в Криму, — Гуменюк

За словами речниці ОК "Південь", росіяни бачать, що мають "дірки" в обороні і постійно змушені перелаштовуватися.

Сили оборони України під час атак на окупований Крим виявили слабкі місця в російській протиповітрній обороні і активно цим користуються. Про це в коментарі "Еспресо" 5 січня сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, російська ППО в Криму, яку так раніше нахвалювали, поступово згортається.

"Ми розуміємо, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що має дуршлаговий вибір — там дірка, там дірка і доводиться перештопувати", — пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що бойова робота та робота з виявлення ворожої техніки, логістичних маршрутів ворога на півострові ведеться постійно і фактично онлайн.

"Навіть в ці моменти, коли ми з вами розмовляємо, триває бойова робота, відстеження, відпрацювання, протидія і партизанський рух. Все це в комплексі призведе до того, що найвища активність, як і було анонсовано верховним головнокомандувачем буде зосереджена навколо Криму", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що 4 січня в окупованому Криму поблизу Євпаторії і Севастополя пролунали вибухи. Внаслідок ракетної атаки було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Також 4 січня проросійські ТГ-канализаявляли про розвідувальні літаки НАТО, які нібито бачили в районі півострова, а окупаційна влада Криму перекрила рух по Керченському мосту.