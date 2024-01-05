"Свої стріляли в спину": Барабаш розповів, як ЗС РФ здаються в полон біля Авдіївки (відео)

За словами начальника міської військової адміністрації, бійцям ЗС РФ спочатку нібито розповідали, що вони відповідатимуть за охорону різних об'єктів, проте в результаті опинялися на штурмі.

Кількість російських окупантів в українському полоні продовжує збільшуватися і багато хто з них потрапляє в нього на Авдіївському напрямку. Начальник міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Freedom більш детально розповів про цей процес.

За його словами, деякі бійці ЗС РФ, які здалися в український полон, розповіли, що їх нібито готували до того, що вони охоронятимуть важливі об'єкти, проте в результаті вирушили на штурм в одній із гарячих точок лінії фронту.

"Є полонені, які намагаються самі здатися, є полонені, яких беруть під час штурмових дій. Більшість із них розповідає, що вони не розуміли, не знали куди їдуть. Розуміли, що в Україну, розуміли, що на війну, але те, що вони їдуть на Авдіївський напрямок, багато хто з них не знав", — заявив Віталій Барабаш.

Окремо начальник Авдіївської МВА розповів, що полонених бійців ЗС РФ привозили до лінії фронту, висаджували, після чого вони були вимушені кілька кілометрів іти повз лісосмуг, які всипані тілами їхніх побратимів.

Це їх наштовхувало на думку, що довго прожити вони так не зможуть, тому ще на половині шляху приймали рішення здатися в полон. Ба більше, каже Віталій Барабаш, під час позиційної війни з великою відстанню між позиціями супротивникові легше здаватися в полон, адже він має час на те, щоб домовитися.

"Усі вони розуміють. Але, на жаль, це усвідомлення приходить уже в той момент, коли вже приїжджають або бачать, що їх везуть у напрямку Авдіївки. Тут відстань між позиціями, так звана сіра зона невелика, тому це складно. Такі випадки є, і про це розповідають наші хлопці, що тим росіянам, хто намагався здатися в полон, свої ж стріляли в спину", — підсумував очільник МВА.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що ЗС РФ готують нове загострення біля Авдіївки, про що заявив Віталій Барабаш. За його словами, противник зменшив кількість штурмів і почав накопичувати резерви, щоб найближчим часом знову атакувати.