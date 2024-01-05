"Повний провал": окупанти невдало сходили в наступ на Куп'янському напрямку (відео)

Військовий експерт проаналізував штурм окупантів і виявив, що вони розгубилися одразу, як тільки наїхали на міни.

На Куп'янському напрямку російські окупанти втратили штурмову групу, яка намагалася прорватися в районі Синьківки. Штурм виявився невдалим, і окупанти зазнали великих втрат. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Карты и стрелочки", який веде військовий експерт Ян Матвєєв.

Він зауважив, що велик роль у відбитті штурмів відіграють міни і показав відео одного бою на цій ділянці фронту.

"Доказ того, яку важливу роль відіграють зараз міни. Найпростіші протитанкові ТМ-62 та аналоги. Російська штурмова група з танками та БМП намагалася прорватися вперед на Куп'янському напрямку, швидше за все, в районі Сіньківки.І що ми бачимо? Танк із тралом не поїхав далі першої мінної смуги, а решта так і не вирішила, що їм робити. Потрапили під удари дронів-камікадзе та підірвалися на інших мінах. У результаті повний провал, великі втрати техніки та особового складу", — написав він.

Він додав, що така ситуація буває і з української сторони, але ЗСУ зараз діють значно обережніше.

"Щоб спокійно та надійно розмінувати смугу для проходу техніки, треба спочатку нейтралізувати розвідку та ударні можливості противника. Тобто придушити за допомогою РЕБ усі дрони в цій зоні. А ще потрібен щільний загороджувальний вогонь за позиціями, щоб не дати піхоті та найближчим розрахункам артилерії реагувати на атаку. Подивимося, як швидко струни почнуть видозмінювати тактику. Ось така, мабуть, зовсім не працює", — вважає експерт.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розповідають, що командири підрозділів Сил оборони жаліють своїх солдатів, коли мають брак кадрів. Як тільки підрозділ сформований, одразу кидають на безглузді штурми.

Раніше повідомлялося, що під Роботиним окупанти евакуювали "важливу шишку" і поклали пів роти.