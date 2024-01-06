"Нежданчик": під Авдіївкою ЗС РФ запланували захопити позиції, але ЗСУ виявилися спритнішими

Через те, що окупанти заблукали, вони змогли дістатися до бажаних позицій лише вранці, де їх вже зустріли українські захисники

Поблизу міста Авдіївка на Донеччині, де зараз точаться запеклі бої, російські окупанти втратили шанс захопити вигідні позиції. Все через те, що вони планували зробити це вночі, але заблукали. Про це в своєму телеграм-каналі розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

За його словами, інцидент стався в темний час доби.

"Прикол: уночі окупанти планували зайняти позиції, але заблукали. Наші не розгубилися — зайняли їх першими, в результаті вранці окупанти вийшли на наших", — йдеться в повідомленні.

Станіслав Бунятов додав, що через те, що Сили оборони спрацювали наввипередки, чимало окупантів, коли дісталися до запланованої позиції "лягли на вічний відпочинок".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 січня повідомлялося, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ЗС РФ, які не полишають спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку російські окупанти втратили штурмову групу, яка намагалася прорватися в районі Синьківки. Танк із тралом заїхав на міни, а решта так і не вирішила, що їм робити, тож вони потрапили під удари дронів-камікадзе та підірвалися на інших мінах.

5 січня повідомлляося, що ЗС РФ просунулися під Богданівкою і планують наступ з боку Кремінної та Лисичанська. За даними розвідки окупанти зібрали там численне угруповання.