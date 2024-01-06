"Частина єдиного плану": у ГУР розповіли про пріоритети спецоперацій в Криму (відео)

Українські військові у 2023 році здійснили кілька бойових та спеціальних операцій в анексованому Криму та Чорному морі, у 2024 році кількість таких спецоперацій планують збільшити, повідомили в ГУР.

Всі операції, які проводяться в Криму, є частиною єдиного плану Сил оборони зі звільнення півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі телеканалу "Ми – Україна".

Атаки на об'єкти РФ на окупованому півострові нагадують загарбникам, що вони тимчасово на українській території, а також дають надію українцям в окупації, які продовжують вірити в перемогу над Росією.

"Наголошую – проведення таких спецоперацій відбувається точково, але вони не окремі: вони входять у єдиний план, єдиний задум проведення ширших будь-яких операцій", – зазначив представник ГУР.

Андрій Черняк додав, що протягом 2024 року таких операцій на території окупованого Криму буде більше, а ГУР постійно стежить і передає інформацію Силам оборони про всі логічтичні шляхи ворога.

"Це безумовно є шлях логічтичного сполучення. Всі логічстичні шляхи ми розвідуємо. Їх знищуємо насамперед, щоб не було підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та мінімізувати вогненний вплив армії РФ на ЗСУ", — сказав Андрій Черняк.

Нагадаємо, що 4 січня що внаслідок ракетної атаки у Криму було уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

5 січня повідомлялося, що ЗСУ завдали влучного удару по складах боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму.