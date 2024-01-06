"Оптимальний варіант рішення": голова НБУ про блокування карток ухилянтам (відео)

У НБУ заявили, що готові взяти участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію.

Питання мобілізації не входить до зони компетенції Національного банку України, але в НБУ вивчили законопроєкт про мобілізацію. Про це 6 січня заявив голова НБУ Андрій Пишний.

25 грудня Уряд України подав до парламенту законодавчі правки щодо питань мобілізації та проходження військової служби. Документ запроваджує низку фінансових обмежень для тих, хто ухиляється від призову. Серед іншого, такі особи можуть втратити доступ до своїх банківських рахунків. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що в НБУ взяли до відома цей законопроєкт.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас мають відбутися дискусії та обмін думками. Наразі питання мобілізації не входить до зони компетенції Нацбанку. Це — проблематика уряду, Міністверства оборони і Генерального штабу. У разі потреби — а вона, найімовірніше, виникне, тому що законопроєкт містить деякі пункти, — ми візьмемо участь у дискусії. І я переконаний, що це виведе нас на оптимальний варіант рішення і формулювання законопроєкту", — заявив голова Нацбанку.

Нагадаємо, що у законопроєкті №10378 про мобілізацію, який Кабінет міністрів вніс на розгляд у Раду, пропонується посилити покарання за ухилення від служби. Зокрема, йдеться про штрафи від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Також у законопроєкті №10378 про мобілізацію фігурують громадяни України чоловічої статі, які наразі перебувають за кордоном. За словами депутата Єгора Чернєва, для поповнення українського війська необхідно запровадити більше "мотиваційних заходів", які не позначатимуться на економіці.