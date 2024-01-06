Окупанти стали вихованішими і порозумнішали, — боєць ЗСУ про ситуацію в Кринках

Окупанти почали використовувати техніку тільки для підвезення особового складу, а після втрати трьох Су-34 перестали обстрілювати позиції Сил оборони КАБами.

На окупованій Херсонщині на лівому березі в районі Кринок російські загарбники стали менше використовувати техніку для атаки позицій Сил оборони. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс".

"В Кринках окупанти чи то порозумнішали, чи то може "птахи Мадяра" виховали, але вже не пруться масово технікою на наші позиції, бо великий ризик втрати від FPV. Максимум — використання для доставки особового складу до своїх позицій", — проінформував він.

Боєць додав, що також після того, як ЗСУ знищили на Херсонщині три ворожі літаки Су-34, окупанти перестали атакувати українські позиції керованими авіабомбами.

"Нашим хлопцям значно полегшало після збиття трьох Су-34, після того жодного КАБу не бачили. Маємо, на жаль, і втрати, проте в переважній більшості через складну специфіку доставки людей до позицій (форсування Дніпра). Проте комунікація з правим берегом дуже хороша, поранених негайно переправляють в тил", — зазначив "Алекс".

Нагадаємо, що на Мелітопольському напрямку з передової із ворожих позицій втекли понад три десятки окупантів. Їх зловили і покарали свої ж.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ночі окупанти планували вночі зайняти вигідні позиції, але заблукали. Цим скористалися ЗСУ і зайняли їх першими, а окупати потрапили під вогонь.