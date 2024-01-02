Намагаються прорватися і скидають з дронів хімотруту, — боєць ЗСУ про ситуацію під Кринками

Ворог обстрілює позиції Сил оборони з танків та застосовує хімречовину невідомого походження, розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар".

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Російські окупанти і далі не полишають спроб вибити українських захисників з лівого берега в районі Кринок на Херсонщині. Для цього застосовують танки, піхоту і отруйні гази. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів Станіслав Бунятов, доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман".

За його словами, 1 січня російські загарбники впродовж усього дня намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Кринок.

"Р*сня, застосовуючи танки та піхоту, намагалася прорватися в Кринки, хлопці відбилися, тяжкий був день", — написав він.

Боєць також зазначив, що російькі окупанти з дронів скидають на бійців хімічну речовину невідомого походження.

"В районі Кринок окупанти скидають отруйні гази з дронів, дуже неприємна, іноді смертельна х*рня", — проінформував він.

Нагадаємо, що командир роти ударних БпАК "Мадяр" показав, як підвозять українських захисників на лівому березі Дніпра. На опублікованих кадрах — човен ЗСУ, поблизу з яким видно численні розриви снарядів противника.

27 грудня іноземні журналісти розповіли та показали, як бійці 73-го морського центру спеціальних операцій виконують завдання та створили плацдарм у Кринках.