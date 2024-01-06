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"Не без наслідків": окупанти атакували "шахедами" Дніпро, є влучання в будинок (відео)

Юлія Шевченко
Фото: ДПСУ | Ілюстративне фото

В постраждалому будинку мешкає 22 родини. Рятувальники врятували 6 людей, серед яких 2 дітей.

Ввечері 6 січня, в кількох регіонах України пролунала повітряна тривога, російські окупанти атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали в Дніпрі і на Одещині. Зокрема, у Дніпрі не обійшлося без наслідків. Про це сказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Було влучання в будинок, де мешкає 22 родини, але на щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти людей 6 людей, двоє з яких — діти. Двоє громадян звернулися по медичну допомогу", — сказав очільник ОВА.

Він звернувся до жителів регіону, аби ті не нехтували власною безпекою під час повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що ЗС РФ стали застосовувати ударні дрони типу Shahed 131\136 для атак по передових позиціях Сил оборони України. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що на території подалі від фронту мобільним групам вдається їх знищувати, а от у прифронтовій зоні складно одразу їх збити. Це вже не вперше така атака.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 5 січня ЗС РФ атакували Україну із застосуванням ударних дронів Shahed. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окупаційні сили запустили 29 БпЛА, 21 з яких вдалося перехопити українським захисникам.