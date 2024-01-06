"Не без наслідків": окупанти атакували "шахедами" Дніпро, є влучання в будинок (відео)

В постраждалому будинку мешкає 22 родини. Рятувальники врятували 6 людей, серед яких 2 дітей.

Ввечері 6 січня, в кількох регіонах України пролунала повітряна тривога, російські окупанти атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали в Дніпрі і на Одещині. Зокрема, у Дніпрі не обійшлося без наслідків. Про це сказав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Було влучання в будинок, де мешкає 22 родини, але на щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти людей 6 людей, двоє з яких — діти. Двоє громадян звернулися по медичну допомогу", — сказав очільник ОВА.

Він звернувся до жителів регіону, аби ті не нехтували власною безпекою під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що ЗС РФ стали застосовувати ударні дрони типу Shahed 131\136 для атак по передових позиціях Сил оборони України. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що на території подалі від фронту мобільним групам вдається їх знищувати, а от у прифронтовій зоні складно одразу їх збити. Це вже не вперше така атака.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 5 січня ЗС РФ атакували Україну із застосуванням ударних дронів Shahed. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окупаційні сили запустили 29 БпЛА, 21 з яких вдалося перехопити українським захисникам.