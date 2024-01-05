Масована атака Shahed: у регіонах є руйнування, багато поранених (фото)

Внаслідок атаки "шахедів" загорівся склад на Миколаївщині та пошкоджено адмінбудівлю на Херсонщині. У Черкаській області деякі населені пункти залишилися без світла.

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В ніч з 4 на 5 січня ворог запустив по Україні щонайменше 10 дронів-камікадзе Shahed-136. Сили ППО працювали у семи областях України — на півдні, в центрі і на заході. Про деталі нічного удару РФ розповіла начальниця пресцентру Сил оборон півдня Наталя Гуменюк у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Гуменюк, мобільні вогневі групи Сил оборони півдня збили приблизно 10 російських "шахедів". Зокрема, "вполювали" дрони ЗС РФ у таких областях:

на Херсонщині збили 4 пристрої;

на Дніпропетровщині — ще 4;

на Кіровоградщині — 1;

на Миколаївщині — 1.

"Робота сил оборони по дронам була результативною", — наголосила начальниця пресцентру.

Нічний удар РФ — деталі подій 5 січня

На сторінках обласних військових адміністрацій можна дізнатись деталі, з яких стає зрозуміло, що дрони збивали не лише на півдні.

Зокрема, гучно було у Хмельницькій області у районі села Старокостянтинова, біля якого розташовано військовий аеродром. В одному з місцевих Telegram-каналів повідомили про щонайменше два вибухи, схожі на роботу сил ППО. Вибухи пролунали о 8:00 5 січня.

Зазначимо, в.о. голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін поки що офіційно не підтвердив повідомлення у соцмережах про атаку на область. На його сторінці Facebook останній допис стосується роботи обласного Терцентру комплектування. Також немає інформації у Telegram-каналі Хмельницької ОВА.

Соцмережі - про атаку дронів на Хмельниччині 5 січня Фото: Скриншот

Інформацію про роботу сил ППО підтвердили у Черкаській ОВА. Як написав голова ОВА Ігор Табурець, у небі над регіоном збили п'ять "шахедів". Потерпілих немає, але пошкоджено лінію електропередач. Є проблеми зі світлом у п'яти населених пунктах: у трьох світла немає повністю, у двох — частково.

Ігор Табурець - про дрони над Черкащиною 5 січня Фото: Скриншот

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували регіон чотирма Shahed-136. Чиновник вказав, що три з них дістались до села Високого у Тягинській громаді і вдарили по адміністративній будівлі та мобільному містечку. Отримали поранення двоє чоловіків 50 (поранення черевної порожнини та печінки) та 43 років (травми спини та плеча). Ще п'ятеро — отримали контузії та стрес від обстрілу. Серед останньої групи постраждалих 14-річний підліток.

Олександр Прокудін - про збиття дронів над Херсонщиною 5 січня Фото: Скриншот

У Миколаївській області внаслідок атаки "шахедів" сталось займання складу агропідприємства у Баштанському районі, написав голова ОВА Віталій Кім. Також пошкоджено дитячий садок, будинок культури та приватні будинки. Постраждалих немає.

Віталій Кім - про збиття дронів над Миколаївщиною 5 січня Фото: Скриншот

У Дніпропетровській області підтвердили збиття дронів-камікадзе. При цьому голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вказав, що їх збили шість штук (Гуменюк заявляла про чотири). Уламки упали на територію непрацюючого підприємства. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що дрони загрожували передмістю.

Сергій Лисак - про збиття дронів над Дніпропетровщиною Фото: Скриншот Олександр Вілкул - про збиття дроів у передмісті Кривого Рогу Фото: Скриншот

Зазначимо, станом на час публікації статті Повітряні сили ЗСУ та командувач Повітряними силами Микола Олещук не повідомляли точну кількість дронів, якими РФ атакувала Україну 4-5 січня. Також немає інформації, яку кількість пристроїв сумарно знешкодили сили ППО.

Тим часом напередодні, в ніч з 3 на 4 січня ворог запустив лише два дрони, які успішно були збиті українськими військовими. Наймасовіша атака БПЛА РФ відбулась в ніч на 1 січня — тоді росіяни застосували близько 90 пристроїв, більшість з яких знищили над низкою областей. 29 грудня відбулась масована атака з використанням дронів та ракет: у Києві загинуло 30 людей, у Харкові — одна.

Нагадуємо, в ніч на 5 січні також було гучно у РФ та в Криму. Зокрема, над Кримом, а також над Новоросійськом, росіяни начебто збили 30 дронів невідомого походження. Також вибухало у небі над Бєлгородом — там пошкоджено десяток приватних автомобілів.