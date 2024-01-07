Артилерист з "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку

За словами воїна, мобілізація дуже потрібна, тому що бойців меншає і тих людей, які є зараз на фронті, потрібно замінювати. Через кілька місяців вони повернуться до армії. Однак їм потрібен відпочинок.

Усім чоловікам, яким виповнилося 18 років під час мобілізації в Україні потрібно прийти до ТЦК та СП та встати на облік. Це не означає, що одразу всіх відправлять на фронт. Однак необхідно мобілізуватися, щоб не втратити країну. Про це сказав артилерист батальйону "Вовків Да Вінчі" — "Бас" в ексклюзивному інтерв'ю для TSN.UA

За словами бійця, Україна може капітулювати, якщо грамотно не провести мобілізацію.

"Можливо, в нашому прогресивному світі це смішно прозвучить, але "Будь мужиком!" Ти ж свою родину оберігаєш. (…) Зроби свій внесок", — звернувся боєць до українців.

Він додав, що люди на передовій втомлюються, натомість гинуть.

Коментар про мобілізацію див. від 57:42 хв. відео

"Грубо кажучи, є ось ця лінія фронту, прошарок оборонний і десь там наступальний на території України. Тут у нас вороги — тут у нас наша ненька, яка є відносно мирною. І можна очікувати, що коли ось цей прошарок зітреться, росіяни спокійно заходять до всіх міст. І ти або чекаєш на це, або щось із цим робиш", — додав Бас.

На тлі обговорення мотивації для захисту своєї землі боєць закликав згадати Другу світову війну.

"Класика війни в тому, що програє один чи інший бік. І програш полягає у капітуляції. Або капітулюємо ми, або капітулює Росія. І питання: хто бачить зараз, що ми рухаємося до капітуляції Росії? Я сумніваюся. Усі ці люди, які зараз удома сидять, вони хочуть капітулювати?" — пояснив "Бас".

Тим часом у НБУ заявили, що готові взяти участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію в Україні. 25 грудня Уряд України подав до парламенту законодавчі правки щодо питань мобілізації та проходження військової служби.

Нагадаємо, що у законопроєкті №10378 про мобілізацію, який Кабінет міністрів вніс на розгляд у Раду, пропонується посилити покарання за ухилення від служби. Зокрема, йдеться про штрафи від 8 500 до 17 тисяч гривень.