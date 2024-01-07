Перевiрили сапери: з Росії по Деснi приплив понтонний мiст (відео)

За повідомленням ДПСУ, сапери з'ясували, що "виявлена металоконструкція загрози не несе".

У Чернігівській області прикордонники виявили споруду, що доплила Десною до берегів України з РФ. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Понтонний міст, який прибило до берега Десни на Чернігівщині, обстежили сапери, і дійшли висновку, що споруда не несе загрози.

"Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Нині сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що у Німеччині почали реєструвати невпізнані безпілотні апарати, що з'являються над військовими полігонами і казармами Бундесверу, де проводять навчання також українські військові.

Військові відомства також припускають, що Москва може бути за атаками безпілотників, але підтвердити це поки що не вдається.

У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден із безпілотників не був збитий.

Тим часом ЗСУ завдали влучного удару, який призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти.