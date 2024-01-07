Проблеми з плануванням: ЗС РФ не можуть прорватися в позиційних боях, — ISW

За словами аналітиків, немає ознак того, що російські сили покращили свої можливості щодо планування та координації. Тому й триває дорогий і безладний наступ під Авдіївкою.

У російських військ є недоліки в частині планування і координації на тактичному та оперативному рівнях. Ці складнощі не дозволяють розраховувати на прорив у наступальних операціях під час поточних позиційних боїв в Україні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 грудня.

Один із російських "військкорів" вважає, що ЗС РФ не слід зосереджувати атакувальні з'єднання — особливо механізовані частини — в районі напрямків удару через те, що Україна може атакувати великі скупчення сил. За його словами, будь-якому прориву мають передувати артилерійські обстріли — і по цілях, які атакують російські війська, і по вогневих позиціях артилерії ЗСУ на широкій території. Підкреслюється важливість координації дій різних підрозділів, зокрема виділення окремих артилерійських підрозділів для прикриття певних ділянок фронту і виділення частини боєприпасів для підготовки поля бою. Частину снарядів також пропонується зберігати на час штурму.

"Військкор" зазначив, що штурмовим підрозділам ЗС РФ потрібен безперебійний зв'язок і можливість швидкого обміну розвідданими. Аналітики неодноразово зазначали, що останніми місяцями окупаційним військам бракувало координації зусиль.

Повідомляється, що російському військовому командуванню потрібно скласти уявлення і внести географічні особливості поля бою в загальний бойовий план. Але аналітики ISW не помітили жодних ознак того, що російські сили покращили свої можливості щодо планування та координації наступальних дій. Багато в чому через це дорогий і безладний наступ під Авдіївкою все ще триває.

Водночас аналітики вважають, що ЗС РФ все ж довели своє вміння адаптувати наступальні операції та оборонні зусилля на певних ділянках фронту. Але складно сказати, чи вдасться командуванню масштабно поліпшити тактичну й оперативну координацію на більших ділянках фронту, на чому наполягає військовий блогер.

Нагадаємо, що ЗСУ ведуть штурми під Роботиним, а на основних ділянках фронту тривають позиційні бої.

Також повідомлялося, що РФ посилила удари артилерією та авіацією біля Бахмута. За словами майора Дениса Нагорного, окупаційне угруповання продовжує штурмувати позиції ЗСУ малими й середніми піхотними групами по 10-50 осіб.