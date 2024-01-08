Точне вогневе ураження: ССО знищили комплекс РЕБ "Тірада-2" на Донеччині (відео)

Комплекс РЕБ "Тірада-2" призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Його українські військові виявили за допомогою безпілотника в лісі.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" на Донецькому напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО у Facebook.

"Знищено російський комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2", — йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку оператори третього окремого полку ССО виявили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби під час розвідувальних дій. Зокрема, після визначення координатів російської цілі, військові навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. В результаті "точного вогневого ураження" комплекс РЕБ було знищено.

У пресслужбі ССО опублікували відео, на якому показали, як оператори ССО виявили ворожу техніку у лісі неподалік від поля за допомогою безпілотного літального апарату. Після вдалого удару в небо здійнявся вогонь та дим, а комплекс "Тірада-2" було знищено.

Комплекс РЕБ "Тірада-2": що відомо

"Тірада-2" — російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Його розробка була завершена восени 2018 року, тоді як навесні 2019-го "Тіраду-2" було зафіксовано на території тимчасово окупованої Луганської області.

Нагадаємо, 5 січня на Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили дві САУ "Нона-С". Техніку було уражено за допомогою вогню HIMARS.

7 січня в пресслужбі ССО розповіли, що на підступах до Авдіївки було знищено російську групу, що складалася з чотирьох осіб. Мінометники моментально зреагували та ліквідували окупантів.