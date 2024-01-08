FPV-дрон знищив ЗРК "Стріла-10" під Бахмутом: яких ще втрат зазнав ворог (відео)

Українським військовим з РУБпАК "Ахіллес" вдалося уразити п'ять одиниць військової техніки Збройних сил Російської Федерації, зокрема дві з яких були повністю знищені.

На Бахмутському напрямку рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка знищила російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко у своєму Telegram 8 січня.

"РУБпАК "Ахіллес" знищила ворожу ЗРК "Стріла-10", — сказав Юрій Федоренко.

З його слів, українські бійці уразили п'ять одиниць російської техніки за допомогою FPV-дронів, а саме:

ЗРК "Стріла-10" — знищено;

ретранслятор радіозвʼязку — знищено;

дві БМП-1 — уражено;

Урал — уражено.

Юрій Федоренко опублікував відео, на якому показав, як оператори безпілотних літальних апаратів на різних ділянках фронту під Бахмутом виявляли російську військову техніку. Проте після вдалих ударів FPV-дронів ворог зазнав втрат.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо про те, що бійці Сил спеціальних операцій знищили комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" у Донецькій області. Російську техніку було виявлено під час розвідувальних дій за допомогою безпілотного літального апарату.

7 січня у пресслужбі ССО повідомили, що на підступах до Авдіївки Донецької області було знищено групу російських військових, до складу якої входило чотири окупанти. Переміщення ворога зафіксували за допомогою безпілотника, натомість мінометники відразу зреагували та ліквідували противника за допомогою прямого влучання.