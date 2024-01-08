ЗС РФ масовано атакували Кривий Ріг та Новомосковськ: є загиблі (фото)

У Кривому Розі внаслідок російської атаки було пошкоджено торгівельний центр, приватні будинки, перебито лінії та контактну мережу швидкісного трамвая, розповів голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вранці 8 січня Збройні сили Російської Федерації завдали щонайменше дев'ять ракетних ударів по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram.

"Щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо — одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі", — сказав Олександр Вілкул.

Він наголосив, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено торгівельний центр. Також перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая, на відновлення чого необхідно близько тижня. Натомість швидкісний трамвай працюватиме в човниковому режимі з Кільцевої до Мудреної в другій половині дні.

Зі слів Вілкула, у двох лікарнях вибито близько 300 вікон, хворих переселили до інших палат. Також пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, три школи, Терцентр, вікна та балкони.

За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, що внаслідок атаки на Кривий Ріг осколкові пошкодження отримав 68-річний чоловік, він у задовільному стані.

"Оскаженілий ворог знову бив по мирним. Скерував на людей ракети. Поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані", — сказав Лисак.

Також "приліт" відбувся у Лозуватській громаді Криворізького району, зокрема зруйновано приватну оселю, загинула 62-річна жінка.

Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що в Кривому Розі було знищено приватний будинок, під завалами може перебувати троє людей.

Обстріл Новомосковська

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу Новомосковська виникла пожежа, її локалізували.

"Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто", — пояснив він.

З його слів, попередньо в місті 24 постраждалих, з яких п'ятеро людей — хлопчики 4 та 8 років, дівчатка 11, 16 та 17 років. Вони в стані середньої тяжкості, перебувають в лікарні.

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік розповів, що в результаті ворожої атаки в місті понівечені житлові будинки.

"Цей ранок для нас не є добрим. В результаті ракетної атаки по місту понівечені житлові будинки. На щастя, загиблих немає", — наголосив він.

Рєзнік зауважив, що відомо про близько 20 постраждалих, серед яких є і діти. Їм надається медична та психологічна допомога.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що в Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, вісім пасажирів самостійно вибралися з транспортного засобу.

"У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей", — сказав він.

Нагадаємо, вранці 8 січня в деяких регіонах України зникло світло через атаку ЗС РФ та погодні умови. Зокрема, в Кривому Розі, за повідомленням голови Ради оборони Олександра Вілкула, було відключено від електрики 15 тисяч абонентів.

8 січня полковник Денис Смажний з командування Повітряних сил заявив, що ворог постійно удосконалює наявний парк ракетного озброєння. Він вважає, що Україні доведеться боротися з новітнім озброєнням.