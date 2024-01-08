Окупанти вербують у свій "елітний підрозділ" хворих мешканців Маріуполя: що обіцяють (фото)

Жителів окупації запрошують на контракт у російське військо навіть у стінах лікарень. Потенційних бійців одразу заманюють мільйонними виплатами за поповнення статистики Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти пішли далі в мілітаризації лікарень. Тепер поруч з більшістю кабінетів вузьких спеціалістів висить реклама одного з підрозділів ворожої армії. Деталями 8 січня поділився радник міського голови Маріуполя у Донецькій області Петро Андрющенко.

"Мілітаризація лікарень в Маріуполі. Не лише, як шпиталі. Але вже як пункти вербування в російську армію", — написав він.

Рекламний плакат російських окупантів у лікарні Маріуполя Фото: Петро Андрющенко/Telegram

На фото видно, що рекламується служба за контрактом в "елітному підрозділі" ворожого МВС у так званій "ДНР". Загарбники пропонують хворим мешканцям Маріуполя "наближати перемогу" у складі "Каскаду".

Окупантам за контрактом обіцяють:

зарплатню від 240 тисяч рублів;

розрахунок вислуги як місяць за три;

виплату 3 мільйонів за поранення та 5 мільйонів рублів за загибель;

"всестороннє забезпечення";

"якісну" підготовку під керівництвом "інструкторів-практиків".

"Служба серед кращих", — зазначено на плакаті.

Рекламний плакат російських окупантів у лікарні Маріуполя Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, у Маріупольській міській раді показали, якими насправді є нібито відновлені окупантами будинки. Жителі міста змушені жити в напівзруйнованих квартирах.

Раніше Петро Андрющенко інформував, що ЗСУ знищили недобудований міст російських загарбників під Маріуполем. Ворог споруджував залізничний міст, який мав стати частиною сполучення захопленого міста з РФ.