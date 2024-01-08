У Туреччині інтегрували 40-мм гранатомет RDS40-MGL на безпілотник Songar

Гранатомет має дальність стрільби від 400 до 800 метрів залежно від типу боєприпасів. А безпілотник при дальності польоту в 16 км може вести вогонь з висоти 2,8 км.

Турецькі компанії Asisguard і Repkon Savunma Sistemleri успішно інтегрували 40-мм гранатомет RDS40-MGL на мультикоптер Songar, який використовується в операціях турецьких збройних сил і сил безпеки. Про це 7 січня повідомила пресслужба компанії.

Ще 2021 року безпілотник був оснащений 81-мм мінометними боєприпасами TOGAN. За інформацією компанії, ця безпілотна система завдяки своїй точності стрільби "посіла місце одного з важливих національних потенціалів асиметричної війни", адже може виконувати безліч найважливіших завдань, як-от виявлення цільової зони, нейтралізація загрози, виявлення ушкоджень після операції та передача зображення в режимі реального часу.

Безпілотник Songar важить 25 кг і має дальність польоту 16 км. Висота польоту БПЛА може досягати 2,8 км. Дрон може бути озброєний стрілецькою зброєю, а також 40-мм гранатами, причому спеціальна конструкція апарата дає змогу мінімізувати віддачу під час пострілу.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", дрон здатний нести боєкомплект із 200 набоїв калібру 5,56х45-мм, а також може бути оснащений системою автоматичного ведення вогню.

Раніше ми писали про турецькі гранатомети RDS40-MGL, які були поставлені на озброєння ЗСУ. Ця зброя має дальність стрільби — до 800 метрів калібром 40х53 мм і до 400 метрів калібром 40х46 мм, водночас її вага менша за аналогічні гранатомети та становить лише 5,4 кг.