До півмільйона солдатів: польські експерти озвучили втрати в лавах ЗС РФ, — ЗМІ

Якщо порівнювати нинішні втрати окупантів із війною в Афганістані, то за дев'ять років армія СРСР втратила близько 70 тисяч військовослужбовців, нагадали оглядачі.

Якщо нинішній рівень втрат російських агресорів збережеться, то до кінця 2023 року загальна кількість загиблих і поранених в Україні може сягнути граничної позначки в 500 000 військовослужбовців. А середньодобова кількість загиблих російських окупантів в Україні за минулий рік зросла майже на 300 осіб. Про це пишуть польські журналісти Gazeta Polska Codziennie з посиланням на британські джерела.

Водночас у публікації від 8 січня наводяться дані Генерального штабу Збройних сил України, згідно з якими росіяни втратили під час бойових дій понад 364 000 осіб.

"Це більше, ніж 70 000 солдатів Червоної армії, убитих і поранених за дев'ять років радянського вторгнення до Афганістану", — ідеться в матеріалі.

Щоб заповнити втрати, Кремль оголосив у вересні 2022 року про часткову мобілізацію, а також активно проводить мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України з метою призвати до своєї армії якомога більше чоловіків. Причому інколи до списків потрапляють молоді люди 17 років.

Крім того, в російські ЗС почали вербувати іноземців, наприклад, з далекої Куби. Після того як 4 січня президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства іноземців, які уклали контракт зі ЗС РФ, у таких іноземців буде можливість отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

"У 2023 році середньодобова кількість загиблих російських агресорів в Україні зросла майже на 300 осіб, і якщо ці показники збережуться наступного року, Росія втратить в Україні більше ніж півмільйона осіб", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, український політик Юрій Луценко закликав президента України Володимира Зеленського та вище військове керівництво країни озвучити кількість загиблих українців на війні. За його словами, якщо на місяць убитими і пораненими ЗСУ втрачають близько 30 тисяч військовослужбовців.