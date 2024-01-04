Паспорт за участь у війні: Путін підписав указ про громадянство для іноземців, які вступили до ЗС РФ

Згідно зі змінами в російському законодавстві, тепер отримати паспорт РФ може іноземець, який вступить до російської армії в період повномасштабної війни з Україною.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства РФ іноземних громадян, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах РФ або військових формуваннях, і членів їхніх сімей. Про це повідомляють на офіційному порталі правової інформації.

За даними джерела, із заявою про набуття громадянства Російської Федерації тепер мають право звернутися:

іноземні громадяни, які уклали в період проведення так званої "спеціальної військової операції" контракт про проходження військової служби у Збройних Силах Російської Федерації або військових формуваннях чи проходять у період проведення так званої "спеціальної військової операції" військову службу у Збройних Силах Російської Федерації або військових формуваннях;

іноземні громадяни, звільнені з військової служби у Збройних Силах Російської Федерації або військових формуваннях у період проведення так званої "спеціальної військової операції" на підставі підпунктів "а" "г" і "о" п. 1 ст. 51.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни планують дітей віком від 14 років направляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації

Крім того, 5 грудня в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог розвиває мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. "Центр військово-спортивної підготовки" відкрили на базі псевдоколеджу в Луганську.

Також 24 листопада стало відомо, що російські окупанти змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати військовим ЗС РФ, які дістали поранення. Старшокурсників відправляють на роботу у військові госпіталі як на практику.