Допомагав ухилянтам: у Києві викрили чиновника часів до Революції Гідності (фото)

За даними слідства, військовозобов'язаним чоловікам пропонували виїхати з України під виглядом водія автобуса. Вартість такої "послуги" становила 7 тисяч доларів.

Поліція Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрила чоловіка, який організував схему незаконного виїзду з країни для військовозобов'язаних. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Повідомляється, що фігурантом справи є 48-річний житель Києва, який до Революції Гідності був радником глави Адміністрації президента. У березні 2023 року підозрюваний займався фіктивним оформленням чоловіків на підприємство як водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

За даними слідства, у межах схеми, організованої експосадовцем, військовозобов'язані під виглядом водіїв залишали межі країни разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою. Потім жінка відвозила "пасажирів" назад в Україну, залишаючи "клієнта" за кордоном.

Колишньому посадовцю загрожує тюремне ув'язнення на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці затримали фігуранта справи про переправлення чоловіків за кордон Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясували, що подібна послуга обходилася чоловікам у 7 тисяч доларів. Фігуранту схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Нагадаємо, 6 січня у пресслужбі Держприкордонслужби повідомили про викриття 10 утікачів із різних областей, які хотіли незаконно покинути територію України на човні. За допомогу в перетині кордону чоловіки мали заплатити по 5 тисяч доларів.

Раніше, 4 січня чоловік на ім'я Павло розповів, як втік від мобілізації за кордон. Він повідомив, що добирався до Румунії вплав, а зараз уже перебуває в Угорщині.