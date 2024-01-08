Лише за однієї умови: у Зеленського спрогнозували, коли світ охопить війна

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Кремль вже сформував свій "агресивний альянс". Члени цього "союзу", за прогнозом чиновника, лише Україною не обмежаться.

Росія вже сформувала "максимально агресивний альянс". Про це 8 січня заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Хтось належить до нього відкрито, хтось — потай, беручи участь у фінансуванні певних програм або в невоєнних діях", — пояснив він.

Чиновник переконаний, що в складі ворожого "альянсу" країни, готові "масштабно й демонстративно проливати кров" — воювати, вбивати, захоплювати та руйнувати.

"Ці країни передусім інвестують у військові виробництва, накопичують військову техніку, формують значні мобілізаційні резерви, перетворюючи свої суспільства на безправні військові табори", — уточнив Подоляк.

Світ охопить війна?

Радник голови ОП спрогнозував три наслідки того, що РФ не зазнає поразки в Україні. По-перше, її "альянс" не розпадеться та лише посилюватиме агресію, підвищуючи ставки. Країни-"члени" будуть провокувати та починати конфлікти.

"А це означає, що війна буде масштабована в будь-якому разі", — підкреслив Подоляк.

Другий наслідок — перепис міжнародних правил. Війною на території України Кремль подасть "приклад" іншим "нестабільним і авторитарним режимам". Ці країни також захочуть "легалізувати" право на "пожирання" інших.

Третім пунктом чиновник визначив відсутність глобальної стабільності, правил, гарантованого права, свобод та безпеки.

"Буде постійне очікування війни, участь у війні, перегляд національних бюджетів, погіршення якості життя", — заявив він.

Подоляк підтвердив, що хочеться перечекати період "воєнної турбулентності" та повернутись до звичного життя. Проте, на його думку, це неможливо.

"Рішення все одно доведеться ухвалювати. Або зараз вкластися в безпеку, або завтра воювати на набагато більшому театрі воєнних дій", — додав радник.

Публікація Михайла Подоляка від 8 січня Фото: Скриншот

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