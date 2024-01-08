Легкі та небезпечні: США поставили вертольоти Boeing AH-6I для армії Таїланду (фото)

Машина оснащена двома пусковими установками M260 із сімома ракетами в кожній, зокрема 70-мм ракетами з лазерним наведенням або ракетами Hellfire.

Міністерство оборони США офіційно підтвердило продаж восьми легких ударних і розвідувальних вертольотів Boeing AH-6I. Постачання цих машин являють собою значну модернізацію повітряного парку ВПС Таїланду, оскільки придбання сприятиме зняттю з озброєння семи застарілих ударних вертольотів Bell AH-1F Cobra. Про це повідомили 7 січня в Military Leak.

Цей продаж, оцінюваний у 400 млн доларів, знаменує собою важливий крок у розвитку обороноздатності Таїланду і зміцненні регіональної безпеки. Автори публікації зазначили, що фактично Таїланд став другою країною після Саудівської Аравії, яка експлуатує вертольоти AH-6I.

"Це підкреслює довіру до цього сучасного гелікоптера з боку країн, які прагнуть підвищити операційну ефективність і універсальність оборонних можливостей" — пишуть оглядачі.

Крім AH-6I уряд Таїланду запросив:

50 ракет AGM-114R Hellfire;

200 ракет Advance Precision Kill Weapon System (APKWS);

10 гармат M134;

10 пускових установок M299 Longbow Hellfire;

10 радіолокаційних висотомірів AN/APN-209 і 8 радарів AN/APR-39(V);

500 некерованих авіаційних ракет Hydra 70 Rockets та інше озброєння.

Що відомо про вертоліт AH-6I

AH-6I являє собою однотурбінний гелікоптер, який є варіантом AH-6M, використовуваним силами Спеціальних операцій армії США.

Довжина машини — 10 м при діаметрі несучого гвинта 8,3 м. При цьому вага вертольота понад 700 кг, а його максимальна злітна маса перевищує 1,6 т. Максимальна швидкість — понад 280 км/год, а дальність автономного польоту досягає 430 км.

Екіпаж вертольота AH-6I може складатися з одного або двох пілотів, а за відсутності озброєння в пасажирському відсіку там можуть розміститися ще троє людей.

Вертоліт оснащений датчиками системи наведення L-3 Wescam MX-15Di EO/IR і двома збройовими модулями, здатними нести дві пускові установки M260 із сімома ракетами в кожній, зокрема 70-мм ракетами з лазерним наведенням або ракетами Hellfire з напівактивною лазерною головкою самонаведення.

Раніше повідомлялося, що тайванський пілот гелікоптера планував втекти до Китаю разом із вертольотом CH-47 Chinook. Як з'ясувалося, офіцеру пообіцяли грошову винагороду, а також евакуацію сім'ї з Тайваню в разі нападу КНР на острів.