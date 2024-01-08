"F-16 знищуємо пачками": росЗМІ написали про 12 збитих винищувачів, — Братчук (фото)

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував знімок з екрана статті в російському виданні. Якийсь пілот заявив, що Су-34 нібито "на дві голови вищий" за західні винищувачі.

У російських ЗМІ повідомили про 12 збитих винищувачів ЗСУ F-16 протягом першого тижня. За даними авторів публікації російський пліт заявив, що західні літаки гірші за радянські Су-27, а модифікація Су-34 — "на дві голови вища". Про це повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у Telegram-каналі.

Скриншот публікації в Telegram-каналі Сергія Братчука

Скріншот матеріалу про винищувачі F-16, опублікований у Telegram-каналі Сергія Братчука

На скриншоті публікації видання "Деловой Петербург", який виклав спікер Братчук, повідомляється, що "F-16 знищують пачками", а Україна нібито "була приречена на провал, коли закінчилися радянські літаки та вони перейшли на західну техніку".

Однак на сайті dp.ru на момент написання новини цього матеріалу немає, замість нього 7 січня опубліковано новину про постачання винищувачів F-16 з Данії.

Нагадаємо, що Сергій Братчук заявив, що весь російський ВПК має палати аж до Сахаліну. За його словами, винищувачі та бомбардувальники РФ, які час від часу падають, — Су-24, Су-30 і Су-34 — істотно підривають російську військову міць. Відновити авіапарк складних літаків в умовах технологічних санкцій складно.

За словами Братчука, у Криму достатньо військових аеродромів, по яких можуть завдаватися удари, бо ворог там неодмінно зосередить свої сили. Він також зазначив, що значну підтримку ЗСУ в Криму надає партизанський рух "Атеш".

Раніше повідомлялися подробиці обстрілу вранці 8 січня: ворог застосував "Кинджали", крилаті ракети та С-300. Пуски ракет різного типу здійснювалися з різних напрямків, включно з окупованим Кримом.