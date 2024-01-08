"Ніхто не наважиться": Захід не закликає Україну почати домовлятися з РФ, — Кулеба

За словами глави МЗС, з 2014 року було проведено понад 200 раундів переговорів, але всі вони призвели до того, що агресія стала масштабнішою. Союзники Києва це усвідомлюють.

Повномасштабна війна в Україні триває практично два роки і попри це західні партнери не вимагають починати домовлятися з Російською Федерацією. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

За його словами, Київ сам ухвалює рішення в цьому протистоянні, і Захід ніяк не сприяє тому, щоб мирні переговори з Москвою щодо заморожування бойових дій все ж відбулися.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з Росією про заморожування війни, ні коли ми засідали у форматі делегацій, ні на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться викласти на стіл як опцію. Решта просто шум", — заявив Дмитро Кулеба.

Водночас, каже далі глава МЗС України, російський президент Володимир Путін сам не виявляє бажання говорити про мир. Також, судячи з усього, у Кремлі не розглядають сценарій тимчасового заморожування конфлікту.

А ось ті, хто все ж таки спробують просунути наратив про те, що настав час для діалогу, насправді лише допомагатимуть Росії та ігнорують ту загрозу, яка виходить від Москви, вважає Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю він також нагадав, що в період із 2014 року до 2022 року відбулося щонайменше 200 раундів перемовин із РФ, на яких було підписано 20 угод про припинення вогню, проте всі вони призвели до повномасштабної агресії.

"Бувають війни, в яких одна сторона має перемогти, а інша — програти. І російська агресія проти України — це саме така війна. Україна має перемогти. Росія має програти. І все політичне мислення має бути зосереджене на досягненні цієї мети", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що дії президента Росії Володимира Путіна вочевидь не говорять про те, що він готовий розпочати мирні переговори з Україною, про що заявив представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, глава Кремля намагається "поставити українців на коліна".