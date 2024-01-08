"Був якийсь хлопок": що відомо про вибух біля нафтобази в російському Нижньому Тагілі (фото)

За даними журналістів, на виїзді з найближчого до НП міста запровадили повну перевірку всіх автомобілів. Зупиняють кожну машину, перевіряють документи водіїв і пасажирів.

У російському місті Нижній Тагіл Свердловської області стався вибух на залізниці. Про можливу диверсію повідомляє російське видання "TagilCity.ru".

"У Нижньому Тагілі на залізничних коліях у понеділок стався вибух. Імовірно, міг спрацювати вибуховий пристрій. Постраждалих немає, рух поїздів призупинено", — ідеться в публікації.

Ймовірний вибух стався на місцевій залізничній станції з назвою "Сан-Донато" (не плутати з муніципалітетом у Ломбардії). Російські ЗМІ пишуть, що міг спрацювати вибуховий пристрій, а поблизу знайшли ще один, що не розірвався.

За даними Sota, вибухнула залізнична цистерна. Відомо, що біля станції "Сан-Донато" розташована нафтобаза. Рятувальні служби перевіряють повідомлення про вибух. За попередньою версією, пише Baza, під цистерною спрацював вибуховий пристрій, ідеться в публікації.

В Уральській транспортній прокуратурі підтвердили інформацію.

"Був якийсь хлопок. Поки що деталей немає, встановлюється вся інформація", — розповів співрозмовник ТАРС.

У відомстві повідомили, що люди та інфраструктура не постраждали. Проводяться слідчі заходи, зупинено рух деяких поїздів.

В антитерористичній комісії Свердловської області підтвердили ці повідомлення.

"Унаслідок інциденту сходження залізничних вагонів не відбулося, пошкоджень залізничного полотна не зафіксовано", — ідеться в публікації.

Російське регіональне видання "TagilCity.ru" посилається на дані оперативних служб, згідно з якими "о 16:30 за місцевим часом на залізничних коліях поблизу станції Сан-Донато під Нижнім Тагілом стався хлопок".

Вибух у Нижньому Тагілі Вибух у Нижньому Тагілі Вибух у Нижньому Тагілі Вибух у Нижньому Тагілі Вибух у Нижньому Тагілі Вибух у Нижньому Тагілі Вибух у Нижньому Тагілі

Представники профільних відомств усувають наслідки інциденту. На місце прибули фахівці з розмінування, територію разом із пішохідним мостом оточили. Однак мешканців будинків, що знаходяться поблизу, не евакуюють.

"На виїзді з міста Нижнього Тагілу (найближчий до місця НП) ведеться тотальна перевірка всіх автомобілів. Люди у формі та касках зупиняють кожен автомобіль, перевіряють документи водіїв і навіть пасажирів", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що після обстрілу Запоріжжя 8 січня постраждалим провели ампутації. Голова ОВА Юрій Малашко повідомив, що обласний центр атакували ракетами С-400 та "Іскандер". Загалом було 5 вибухів — рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що містам України варто підготуватися, оскільки РФ перейшла до терору мирних громадян.