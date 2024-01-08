Заблокували замок і обклали шинами: в РФ підпалили квартиру пропагандиста Татаренкова (фото)

Пропагандиста вдома не виявилося, але він злякався і подав заяву до поліції. У замаху на своє життя Татаренков побачив "український слід".

У Росії у Санкт-Петербурзі невідомі підпалили двері квартири пропагандиста Sputnik та одного з авторів програми "Ізолента" Трофима Татаренкова. Про це він розповів в своєму телеграм-каналі.

За словами самого пропагандиста, це сталося ввечері, 7 січня.

"Обклали мої двері у квартиру шинами, принесли ще дощок, кинули пляшку із запальною сумішшю. Через броньовані двері не вигоріла квартира. Але розрахунок, так я розумію, був саме на жертви. Палії сподівалися, що у квартирі хтось є. Нас не було вдома, але горіло світло, його було видно з вулиці. Вони також заздалегідь заблокували магнітний замок вхідних дверей наклейками, щоб легше було віджати", — розповів він.

Татаренков додав, що його не залякати і повідомив, що після підпалу написав заяву до поліції. Також він зазначив, що у підпалі бачить "український слід".

Хто такий Трофим Татаренков?

Трофим Татаренков — петербурзький підприємець та бізнес-консультант. Він створив на Youtube популярний канал "Ізолента", куди запрошував очільницю МЗС РФ Марію Захарову, пропагандиста Тиграна Кеосаяна та інших. Зараз Татаренков працює ведучим на радіо Sputnik. Він активно підтримує війну РФ проти України та загалом політику Кремля.

Татаренков в ефірі одного з російських ток-шоу заявив, що гасло "Ні війні" – нацистське. Тоді темою для обговорення були благодійні концерти під гаслом "Нет войне" російського репера Oxxxymiron, який засудив агресію РФ проти України і дав антивоєнний концерт у Лондоні. За словами Татаренкова, гасло "перегукується" з гаслом на нацистських листівках, якими закидували Ленінград. "Ми за мир".

Також пропагандист, зокрема, називав "мразотою і ворогом" російських військкорів, які критикували владу за те, що армія РФ незабезпечена і не має дронів.

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