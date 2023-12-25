Пропагандиста Красовського серйозно отруїли на вечірці в РФ, — ЗМІ (фото)

Стан пропагандиста, який закликав живцем палити живцем та топити українських дітей, продовжує погіршуватися, говорять джерела в ГУР Міноборони.

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Російського пропагандиста і ексдиректора Russia Today Антона Красовського, який закликав палити живцем українців і вбивати українських дітей, отруїли. Він перебуває у лікарні. Про це пише Kyiv Post з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.

У ГУР Міноборони підтверджують, що Красовський був отруєний, і перебуває у лікарні. Також в розвідці стверджують, що його стан "продовжує погіршуватися".

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"Топити і палити": Красовський розповів, що думає про українців та українських дітей (відео)

Сам Красовський вийшов на зв'язок зі своїми підписниками в телеграм-каналі і заселфився з лікарняного ліжка з сумним обличчям. Він розповів, що з ним сталося.

"Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями", — написав він.

Пропагандист додав, що у нього в клініці своя "гола вечірка".

Антон Красовський: що відомо

Антон Красовський — відомий російський журналіст і пропагандист. Наприкінці жовтня 2022 року у бесіді з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком він закликав топити в річці і спалювати в хатах українських дітей за те, що вони говорять про "моск*льську окупацію". Через ці слова його звільнили з каналу RT, а сам він змушений був вибачитися, заявивши, що "його понесло" у прямому ефірі.

Наприкінці квітня 2023 року пропагандист Красовський зізнався, що боїться підірватися на протипіхотній міні у власному будинку.

Велика Британія внесла Антона Красовського до санкційного списку через його заклики до геноциду українських дітей. Разом з ним до списку потрав дитячий табір "Артек", також причетний до злочинів проти дітей.