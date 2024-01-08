100 ГБ даних: ГУР отримало секретні матеріали щодо військових розробок РФ

Документація, яку отримало ГУР, містить інформацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, патенти, технічні завдання, програмне забезпечення, наявні і перспективні військові розробки.

Українські фахівці отримали 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ООО "специальный технологический центр" ("СТЦ"), де виробляють БПЛА "Орлани". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Під санкціями це російське підприємство з 2016 року. Його потужності дозволяють виробляти військову техніку та обладнання, що використовується армією РФ у війні проти України.

Зокрема, на "СТЦ" випускають БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, а також іншу військову продукцію. Документація, яку отримало ГУР, містить інформацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення, наявні і перспективні військові розробки.

"100 гігабайтів секретів, вартістю $1,5 млрд ― ГУР отримало масив таємних даних про ВПК окупантів", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, це суттєвий удар по терористичних намірах Росії. В цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора вказаний архів вже використовується. Завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти вдалося отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ.

Секретні документи про озброєння ЗС РФ

Журналіст Дмитро Карпенко 7 січня розповів, що з ним звʼязались особи, які заявили, що мають дані з підприємства "Специальный технологический центр". Згодом українці отримали секретні дані щодо 194 російських розробок озброєння в обмін на виїзд з території РФ.

Застосовна програма "Апостол платить гроші". Росіяни в обмін на інформацію про позиції військ РФ або інші цінні дані можуть отримувати грошову або іншу винагороду. Зі слів Дмитра Карпенка, в середині грудня до нього звернулися особи, які володіли секретними даними.

Нагадаємо, 6 січня у ГУР розповіли щодо пріоритетів спецоперацій в Криму. Українські військові у 2023 році здійснили кілька бойових та спеціальних операцій в анексованому Криму та Чорному морі, у 2024 році кількість таких спецоперацій планують збільшити, повідомили в ГУР.