Росіяни встановлюють засоби РЕБ проти FPV вже й на "буханки", – волонтер (фото, відео)

Російські загарбники раніше встановлювали такий "захист" на МТ-ЛБ та іншу бронетехніку.

Російські окупанти встановлюють засоби РЕБ проти FPV-дронів на легкові автомобілі. Подробиці повідомив у Telegram волонтер Сергій Стерненко.

Він наголосив на тому, що загарбники раніше встановлювали такий "захист" на МТ-ЛБ та іншу бронетехніку. Тепер відповідна апаратура помічена на "буханках" (сімейство радянських і російських повнопривідних мікроавтобусів УАЗ).

РЕБ РФ на війні проти України

У РФ 8 січня розповіли, які радари використовують у війні з Україною. Міноборони РФ заявили, що в радіоелектронній боротьбі (РЕБ), яка розгорнулася на тлі війни з Україною, країна-агресор використовує найрізноманітніші радари і системи, які протягом 2023 року змогли зафіксувати 2 млн повітряних об'єктів. За заявами відомства, радіолокаційні засоби РФ можуть зафіксувати будь-який об'єкт — від комерційного дрона до гіперзвукової ракети.

У повідомленні йдеться про те, що на бойовому чергуванні на території РФ перебувають такі засоби РЕБ, як "Обновление", "Небо-ММ", "Подлет", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Ниобий-М", "Каста-ВМ", а також комплекси засобів автоматизації "Фундамент-М", індикаторний пост "ВИП-117М3". Усі ці системи нібито можуть виявити будь-які загрози навіть із космосу — від малогабаритних дронів до гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, у січні кримська СБУ допомогла морпіхам знищити особовий склад військ РФ. Українські бійці виявили позиції росіян за допомогою безпілотника, після чого скидали на ворога снаряди. Після вдалих влучань противник гинув. Бійці показали, як в лісопосадці у різних місцях виявляли позиції російських військових за допомогою безпілотного літального апарату. Після чого дрони "скидали" один за одним снаряди на ворога, внаслідок чого відбувалися вибухи, противник гинув, а в небо здіймався густий сірий дим.