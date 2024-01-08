У ЗСУ достатньої зброї, але не вистачає людей, — NYT

Використання Росією FPV-дронів змушує ЗСУ кидати техніку в прифронтових зонах і діяти пішки, а тривала важка робота з постачання боєприпасів і продовольства для забезпечення військ була однією з причин, чому Україна не змогла витримати свій контрнаступ, пише видання.

У Збройних сил України достатньо техніки та зброї, але не вистачає людей. Про це The New York Times розповіли командири підрозділів 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як пише видання, українські війська на більшій частині лінії фронту офіційно перебувають у режимі оборони. Лише в південному районі Херсонщини вони ще продовжують наступ.

Роботине — єдиний успіх літнього контрнаступу ЗСУ

Взяття Роботиного на південному сході Запорізької області — це єдине, де українським військам вдалося просунутися в літньому контрнаступі. Прориву не відбулося. Зараз в окопах навколо Роботиного щодня наступають російські підрозділи. Українські війська намагаються негайно контратакувати, якщо втрачають позиції, кажуть командири.

"З моральним станом все гаразд. Але ми фізично виснажені", — сказав заступник командира батальйону на позивний Шира.

Солдати розповідають, що від березня 2023 року їх постійно атакують авіабомбами, які розбивають підземні бункери.

"Посилали по дві, по вісім за годину. Це звучить так, наче на вас летить реактивний літак, як ворота в пекло", — розповідає 27-річний солдат 14-ї бригади Нацгвардії "Червона калина", з позивним "Кіт".

Бійці ЗСУ на передовій Фото: The New York Times

Нальоти FPV-дронів і проблеми з постачанням боєприпасів

Солдати обережно пересуваються в Запорізькій області, переважно живучи в підвалах і залишаючись під прикриттям, поза полем зору.

Це тому, що останньою загрозою є використання Росією FPV-дронів, що змусило українських військових здебільшого залишити техніку на передовій і пересуватися пішки.

"Дешевий комерційний дрон FPV — став найновішою зброєю в українській війні. Він може літати так само швидко, як автомобіль, несе смертельний вантаж вибухівки, і його направляє до цілі солдат, який сидить у бункері за кілька миль від нього. І російська, і українська армії використовують їх для полювання та нападу на цілі, тому що вони скорочують затримку передачі координат і запитів артилерійських ударів", — пише The New York Times.

Українські військові кажуть, що часто використовують безпілотники замість артилерії, тому що снарядів дедалі більше не вистачає, а безпілотники є дешевою швидкою зброєю для атак на російську техніку, доти та піхоту поблизу.

117-та бригада ЗСУ Фото: пресслужби бригади

23-річний командир роти Адольф розповів, що тривала важка робота з доставки боєприпасів і продовольства для забезпечення військ і винесення поранених була однією з причин, чому Україна не змогла витримати свій контрнаступ.

Машини швидкої допомоги та машини постачання потрапляли під вогонь з БпЛА так часто, що його підрозділ перестав їх використовувати, вдавшись натомість до чотириколісного багі, який інженери-волонтери прилаштували для перевезення носилок. Багі було заховано під деревами біля його командного пункту за кілька миль від лінії фронту.

"Моє враження, що Росія зацікавлена в безпілотниках на державному рівні. Я вважаю, — сказав він, — що уряд має робити більше, ", — сказав "Кіт".

"Хитрі" атаки окупантів

Бійці розповідають, росіяни також почали застосовували хитрість, відтворюючи записи стрілянини на безпілотниках, щоб змусити українських солдатів подумати, що їх атакують, залишити бункери та розкрити свої позиції.

Деякі члени його взводу сказали, що росіяни використовували безпілотники, щоб скинути димові шашки в їхні окопи. Один військовий, який використовує позивний Медик, сказав, що це було схоже на сльозогінний газ.

"Це викликає дуже сильний біль в очах і вогонь, як шматок вугілля, в горлі, і ви не можете дихати", — сказав він.

Кілька солдатів одягнули протигази, щоб надати допомогу постраждалим, але коли двоє чоловіків у взводі виповзли з бункера, щоб уникнути газу, вони були вбиті гранатами, скинутими з російських безпілотників, що ширяли вгорі, кажуть солдати.

Стабілізаційний пункт на передовій Фото: The New York Times

Є зброя, але недостатньо людей

За словами солдатів, за останні місяці майже всі були поранені або вижили, ледве врятувавшись. Вони кажуть, що у них є озброєння і техніка, але відчувається брак особового складу.

"Нам не вистачає людей", — сказав після актора командир розвідки 117-ї бригади, який носить позивний "Бандерас". "У нас є зброя, але недостатньо людей".

Нагадаємо, що на Мелітопольському напрямку з позицій втік цілий взвод окупантів. Їх затримали на іншій ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня комбриг ЗСУ розповів про ймовірність глухої оборони у 2024 році. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.