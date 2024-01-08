В списку Буданов та Малюк: Зеленський визначив перемовників України щодо гарантій безпеки

Зміни до складу делегації, які братимуть участь у перемовинах, вноситимуться за погодженням із Міністерством закордонних справ України.

Володимиром Зеленським 8 січня визначені учасники делегації для міжнародних перемовин щодо гарантій безпеки для України. На офіційному сайті президента України опублікували відповідне розпорядження №2/2024-рп.

У ньому вказані прізвища посадовців. В документі йдеться щодо можливості створення делегації України "для участі в перемовинах з напрацювання та підготовки до міжнародних домовленостей.

У списку вказані:

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Рустем Умєров, міністр оборони;

Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки;

Олександр Павлюк, перший заступник міністра оборони;

Василь Малюк, голова Служби безпеки України;

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента;

Ігор Жовква, заступник керівника ОПУ;

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ;

Роман Машовець, заступник керівника ОПУ;

Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції;

Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ;

Ігор Фоменко, заступник міністра економіки;

Ігор Баранецький, заступник завідувача виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента;

Геннадій Коваленко, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ;

Віталій Мартинюк, заступник Керівника Департаменту — завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ.

Документом також визначено дозвіл керівнику делегації вносити погодження із Міністерством закордонних справ України стосовно змін до складу делегації. Відомство отримає можливість залучати радників, експертів, технічних працівників до забезпечення роботи. Директиви делегації України на перемовини додаються таємно.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україна та Італія розпочали перемовини щодо укладення угоди про гарантії безпеки. Співрозмовники обговорили відповідні спільні кроки та підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди.