Шольц назвав допомогу Україні на 2024 рік недостатньою та закликав держави ЄС надати більше, – ЗМІ

Тільки на цей рік, як заявив керівник німецького уряду, передбачено постачання зброї та матеріалів на вісім мільярдів євро.

Канцлер Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу підтримку Україні, оскільки постачання на цей рік не є достатнім. Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, повідомляє Handelsblatt.

Керівник німецького уряду наголосив на тому, що варто посилити підтримку, адже війна триває. Він закликав союзників у ЄС активізувати свої зусилля на користь України. Канцлер вважає, що Європа має показати, що вона тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та цінностей.

"Те, що ми знаємо досі, не є достатньо великим. Потрібні більші внески", – заявив політик.

Найпізніше до саміту ЄС 1 лютого має бути якомога точніший огляд того, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року. Шольц вважає, що саме Німеччина зараз є найсильнішим прихильником України після США. Тільки на цей рік передбачено постачання зброї та матеріалів на вісім мільярдів євро. Окрім того, є мільярдна гуманітарна та фінансова допомога. Проте лише німецького внеску буде недостатньо для забезпечення безпеки України.

Допомога від Німеччини

В Бундестазі 17 листопада знову не підтримали постачання німецьких ракет Taurus для ЗСУ. Водночас більшість депутатів продовжують виступати за те, що Києву необхідно більше допомоги від Заходу, адже від цього залежатимуть успіхи на полі бою.

Видання Spiegel 20 грудня Німеччина розглядає можливість провести конфіскацію понад 700 млн євро російських активів. На думку слідчих, вилучення коштів можлива, оскільки платіжне доручення для банківського холдингу J.P. Morgan вважається спробою обійти санкції Євросоюзу.

Наприкінці листопада Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли 20 БМП Marder з боєкомплектом, 1 танк для розмінування Winsent-1, 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance та 2380 снарядів 155 мм калібру.

Нагадаємо, 5 січня в Офісі президента заявили, що Україна може обійтись без ракет Taurus. На думку радника ОП Михайла Подоляка, у питанні далекобійних ракет потрібно менше політизувати. Україна отримує такі ракети від інших країн, а від Німеччини — іншу не менш потрібну допомогу.