Екстремальні обставини: Кулеба розповів, чому Заходу вигідніше допомогти Україні зараз

За словами очільника МЗС, західні політики, які наполягають на припиненні допомоги для України, у найближчому майбутньому змінять свою позицію, однак це будуть уже екстремальні обставини.

Захід буде змушений у майбутньому ухвалити рішення щодо подальшого постачання зброї в Україну, однак це можуть бути вже зовсім інші обставини. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню El Pais.

За його словами, найкращий із можливих варіантів на сьогодні — надати підтримку для Києва зараз. В іншому випадку Збройні сили РФ можуть здійснити свої плани на полі бою.

"Якщо підтримку буде призупинено, Росія може досягти успіху і прорвати лінію фронту. Тоді доведеться відновити підтримку, оскільки буде дуже сильна суспільна реакція на користь підтримки України", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо український дипломат додав, що ті самі західні політики, які зараз ухвалюють рішення про те, щоб зупинити підтримку України, у найближчому майбутньому голосуватимуть за відновлення допомоги, однак це будуть уже екстремальні обставини.

"Тому навіть із суто реалістичної політичної перспективи є більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому", — продовжує Дмитро Кулеба.

Також було порушено питання затримки з наданням допомоги для Києва від країн Європейського союзу. Пов'язано це з позицією Угорщини.

Глава МЗС заявив, що у решти 26 країн ЄС є зараз чітке розуміння того, що ці гроші все ж підуть на потреби воюючої країни в тій чи іншій формі. Вони були змушені взяти відстрочку до позачергового саміту Євросоюзу, який відбудеться 1 лютого, щоб спробувати домогтися консенсусного рішення.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що ЄС виділить Україні 50 мільярдів євро, незважаючи на позицію Угорщини, про що заявили в МЗС Німеччини. За словами Крістіана Вагнера, Берлін продовжить "активну кампанію", спрямовану на виділення Києву великої допомоги.

21 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже заявляв, що Євросоюз може обійти вето Будапешта під час повторного голосування за надання допомоги Україні.