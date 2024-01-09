"Вибухові подарунки": бійці "Альфа" знищили бронетехніку ЗС РФ за допомогою FPV-дронів (відео)

Українські бійці виявляли ворожу техніку з повітря. Серед втрат ЗС РФ – танки, самохідні гаубиці, БТР та особовий склад.

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України показали знищення особового складу та військової техніки Збройних сил Російської Федерації на фронті. Відео опублікували в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Воїни ЦСО "А" СБУ вже оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів", — йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці з новими силами б'ють противника на полі бої та замість привітань надсилають їм "вибухові подарунки".

В опублікованому ролику показали, як українські військові на різних ділянках фронту за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляли російських військових та їхню бойову техніку. Після цього оператори дронів спрямовували апарати на ворога, у результаті вдалих ударів противник гинув, а в небо здіймався густий чорний дим. Крім цього, ураження зазнавали й бойові машини ЗС РФ.

"Перший цьогорічний звіт роботи операторів дронів-камікадзе вийшов дуже вдалим", — додали в СБУ.

Нагадаємо, 8 січня у пресслужбі ССО розповіли про знищення російського комплексу орбітального подавлення супутників "Тирада-2". Українські військові виявили ворожий комплекс під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.

5 січня стало відомо, що на Запорізькому напрямку бійці ССО знищили дві російські САУ "Нона-С". Українські військові виявили ворожу техніку за допомогою безпілотника та скоригували вогонь HIMARS.