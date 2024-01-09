"Помолився і поїхав": українець спробував втекти з країни, перепливши Тису (відео)

Чоловік прокинувся зранку, прочитав молитву та вирушив на велосипеді за спланованим маршрутом. Проте боротьба зі стихією пішла зовсім не за його планом.

Українець вирішив втекти з країни, перепливши річку, і навіть вів відеохроніки цієї своєї спроби. Деталями 9 січня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Чоловік, ім’я якого невідоме, наважився перетнути Тису в прямому ефірі. Його ціллю була втеча за кордон — в Угорщину. "Стрімер" обрав маршрут на Закарпатті, але до кінцевого пункту дістатись не зміг.

"Втілити план у життя завадив страх перед загибеллю. Та й прикордонники не змогли залишити відчайдуха наодинці зі стихією", — зазначили у ДПСУ.

Пресслужба підкреслила, що адміністративна відповідальність несе для втікача меншу загрозу, ніж перепливання річки.

Прикордонники поділились відео, яке сам українець знімав 7 січня — під час своєї невдалої спроби втечі.

"Оце вже через річку — угорський кордон. Пробував сьогодні пливти, вода холодна — ледь не втонув", — каже він, показуючи місцеві пейзажі.

Також у ДПСУ показали кадри з його допиту. Чоловік поділився з правоохоронцями, що не забув помолитись перед спробою нелегального перетину кордону.

"Зранку я прокинувся, сів на велосипед (вже було світло, десь дев’ята година), помолився і поїхав",— розповів він.

Після молитви втікач вирушив на велосипеді у бік угорського кордону.

"Пробував пливти через Тису — це нереально", — згадав він.

Порушник пояснив, що зміг пропливти лише метр та одразу почав повертатись до берега. З його слів, відмовитись від ідеї дістатись Угорщини змусили "велика течія, велика глибина і холодна вода".

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, що один з українців підробив документи про зміну статі, щоб виїхати за кордон. Він стверджував, що офіційно отримав довідку про перетворення з Антона у Тоню.

Наприкінці листопада прикордонники інформували, що спіймали втікачів за 200 метрів до кордону. Порушники продумали "конспірацію" та навіть вигадали таємний пароль.