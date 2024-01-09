Перший у 2024 році: спецпідрозділ "Омега" знищив "Солнцепек" за $15 млн (відео)

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що станом на сьогодні верифіковано знищення 24 одиниць ТОС-1А. Однак, за непідтвердженими даними, росіяни від початку вторгнення могли втратити 32 вогнеметні системи "Солнцепек".

Бійці спецпідрозділу ЦСП "Омега" знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі підрозділу в Telegram.

"В р*сні мінус ТОС-1А "Солнцепек" біля Авдоса. Екіпаж FPV вирішив подарувати тепло в такий морозний ранок", — йдеться у повідомленні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram заявив, що згідно з верифікованими втратами російські військові втратили 24 ТОС-1А "Солнцепек", тоді як відповідно до не верифікованої інформації ЗС РФ втратили понад 32 одиниці "Солнцепек".

"Ой, а що це так яскраво горить під Авдіївкою? А це горить черговий російський ТОС-1А "Сонцепек". Таким чином, на сьогоднішній день верифіковані втрати РВВ у кількості 24 ТОС-1А "Сонцепік". Відповідно до не верифікованої інформації втрати перевищують 32 од", — сказав Коваленко.

Він наголосив, що це перший знищений ТОС-1А "Солнцепек" у 2024 році.

Українські військові опублікували відео, у якому показали, як горить російська техніка. Спочатку ТОС-1А "Солнцепек" повільно горів, після чого відбулося декілька потужних вибухів, у результаті яких в небо здійнявся вогонь та густий сірим дим.

Зазначимо, що згідно з відкритими даними, ціна однієї системи "Солнцепек" коштує 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили російських військових та їхню техніку на полі бою. Це вдалося зробити за допомогою безпілотних літальних апаратів.

8 січня бійці ССО розповіли про ураження російського комплексу орбітального подавлення супутників "Тирада-2" на Донецькому напрямку. Ворожий комплекс радіоелектронної боротьби було виявлено під час розвідувальних дій.