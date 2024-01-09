ФРН відмовилася від блокади продажу Eurofighter Саудівській Аравії: чому Берлін передумав

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Ер-Ріяд виявив "дуже конструктивний підхід" до ситуації навколо ізраїльсько-палестинського конфлікту в секторі Гази.

Німеччина переглянула підхід до продажу багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon Королівству Саудівська Аравія. Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8 січня підтримав пропозицію глави МЗС ФРН Анналени Бербок щодо продажу саудитам 48 бойових літаків і тепер угода може відбутися. Про це повідомляє телекомпанія T-Online.

Як розвивалися події

Саудівська Аравія придбала свій перший винищувач Eurofighter Typhoon у 2006 році, причому постачання тривало до 2017 року. Загалом Ер-Ріяд придбав 72 літаки, з яких 48 були варіантами Tranche 2. Пізніше королівство хотіло закупити ще 48 літаків, проте в липні 2023 року продаж було заблоковано Німеччиною.

Річ у тім, що Німеччина, як співвиробник літаків поряд із Великою Британією, Іспанією та Італією, може накласти вето на продаж Eurofighter країнам, які не входять в основну групу користувачів.

Причиною такої позиції Берліна стала ситуація в Ізраїлі, де триває боротьба з терористами ХАМАС, яких підтримали повстанцями-хусити з Ємену. Своєю чергою Саудівська Аравія підтримує уряд Ємену в боротьбі з хуситами, проте правляча в Німеччині коаліція, що складається з Соціал-демократичної, Вільної демократичної партій і "зелених" заблокувала постачання літаків учасникам громадянської війни в Ємені.

Чому ситуація змінилася

На думку оглядачів Defence News, поворот німецького уряду, особливо в партії "зелених", пов'язаний з тим, що Шольц і Бербок відзначили "конструктивну роль Саудівської Аравії в запобіганні розширенню триваючої війни між Ізраїлем і ХАМАС".

За словами самої Бербок, після 7 жовтня 2023 року світ і особливо Близький Схід стали іншими, а Ер-Ріяд виявив "дуже конструктивний підхід до Ізраїлю". Експерти вважають, що німецький міністр мала на увазі відносно спокійну реакцію саудитів до того, що зараз відбувається в Газі.

Тим часом польський експерт і військовий оглядач Defence 24 Мацей Шопа вважає, що Берлін змінив свою позицію в цьому питанні через економічні труднощі та підірваний авторитет, оскільки блокування продажу зазнало критики з боку європейської промисловості, включно з Airbus та іншими партнерами з консорціуму Eurofighter, зокрема, британцями.

Ситуація для канцлера Шольца виявилася незручною ще через те, що саудівці після відмови Берліна почали придивлятися до французьких літаків Rafale.

"Схоже, що репутацію Німеччини, принаймні частково, буде врятовано. Принаймні, як економічного партнера. Однак питання про те, чи вирішать саудити, які отримали пропозицію від Франції, відмовитися від Rafale і показати Німеччині дулю, залишається відкритим", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Саудівська Аравія має намір збільшити свій парк бойових винищувачів до 200 одиниць. Зокрема, Ер-Ріяд у жовтні 2023 року офіційно запросив у авіабудівної компанії Dassault Aviation дослідження про вартість 54 винищувачів Rafale.