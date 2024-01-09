У Міноборони заявили про розірвання всіх контрактів із компаніями Гринкевичів (відео)

Заступник міністра оборони Віталій Половенко прокоментував скандал, пов'язаний із можливим незаконним збагаченням львівського підприємця Ігоря Гринкевича та членів його сім'ї.

Міністерство оборони України розриває всі контракти з компаніями, пов'язаними з сім'єю Гринкевичів, яка фігурує в корупційному скандалі. Про це сказав заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час пресконференції на тему "Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!" в "Інтерфакс-Україна" 9 січня.

На запитання журналіста про реакцію Міноборони на діяльність сім'ї Ігоря Гринкевича, заступник міністра відповів, що українське оборонне відомство більше не буде співпрацювати з компаніями підозрюваного в імовірному незаконному збагаченні бізнесмена і членів його сім'ї.

"Міноборони розриває всі контракти з компаніями, пов'язаними з Гринкевичами", — сказав Половенко.

Пресконференція "Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!"

Корупційний скандал із Гринкевичами: що відомо

Державне бюро розслідувань 9 грудня повідомило про викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Підозрюваний намагався дати півмільйона доларів хабара посадовцю ДБР, щоб повернути майно своїх компаній, яке було вилучено під час кримінального провадження.

За даними слідства, підприємець постачав Міноборони одяг, будучи власником будівельних фірм. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. За попередніми оцінками, оборудка завдала бюджету збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень.

Арешт підозрюваного бізнесмена Фото: ДБР

Підприємець завдав держдержаві збитків на 1,2 мільярда гривень Фото: ДБР

У ДБР не назвали ім'я затриманого, проте за даними "ТСН", йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Блогер Ігор Лаченков стверджує, що син Ігоря Гринкевича Роман отримав у свій благодійний фонд міжнародну допомогу на сотні мільйонів, яку потім переспрямували у пов'язану фірму і продали Міноборони за завищеними цінами.

"У кримінальному провадженні про закупівлі для військових проходить благодійний фонд Hope.ua. Понад 277 млн грн пройшло через фонд завдяки міжнародним благодійникам. Однак фінансовий звіт фонду показав лише понад 4 млн витрат за минулий рік. Майже 270 млн грн просто "пропали", — заявив Лаченков.

Бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ГСУ ДБР

За інформацією блогера, у травні 2023 року Роман Гринкевич усього за один день купив у селищі міського типу Козин 4 земельні ділянки та великий будинок площею 289 квадратних метрів.

Нагадаємо, 8 грудня Міністр оборони України Рустем Умеров висловився про кримінальні справи та затримання з корупційних питань, які останніми днями на слуху. Він заявив, що один із пріоритетів команди Міністерства оборони зараз — очищення системи від недобросовісних учасників як усередині установи, так і зовні.